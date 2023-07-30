Hem işçi hem de işverene koruma

Hem işçi hem de işvereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneği deprem bölgesinde 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Üç aylık dönemde 115 bin çalışan için 1 milyar liralık ödeme yapılacak.Kısa çalışma ödeneğine 8 Mayıs ve öncesinde başvuruda bulunan işyerleri için yeni uygunluk tespiti yapılmayacak. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle işyerlerine kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin karar 9 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 8 Mayıs ve öncesi kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmadan uzatıldı. Destek kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için aynı koşulları aşmamak şartıyla verilecek.Türkiye İş Kurumu'nca yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 110 bin kişiye yaklaşık 937 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, kısa çalışma uygulamasını uzatmak isteyen işverenlerin başvurularının e-Devlet aracılığıyla alınacağı ifade edilerek, "İlk talebi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca uygun görülen işverenlerin işçilerine, yeni bir uygunluk tespiti yapılmaksızın İŞKUR tarafından uzatma ödemeleri gerçekleştirilecek" denildi. Daha önce ödenek için başvuru yapmış ancak incelemesi tamamlanmamış işverenlerin de uzatma başvurusunda bulunabileceği bildirilen açıklamada, bu başvuruların, ilk talebin inceleme sonucunun uygun görülmesinin ardından işleme alınacağı belirtildi.İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da yürürlüğe girdi. Buna göre, İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı. Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde prim borçları ödeme süreleri de 29 Aralık'a kadar uzatıldı.