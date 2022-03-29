Hem öğreniyor hem kazanıyorlar! 3 ayda 3 milyonu aşan ciro





Takdir görmek güzel bir duygu" derken, lise son sınıf öğrencisi Eda Saçlı (17) da "Çok eğlenceli. Annem babam da bu durumdan çok memnunlar" ifadelerini kullandı. 18 yaşındaki Betül Er ise "Aile bütçeme katkıda bulunuyorum, hem de işimi öğreniyorum" dedi.