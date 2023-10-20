Hepimizin sorumluluk alması gerekiyor

Kalyon Enerji, World Sustainability Congress 2023'te Türkiye'yi temsil etti. Amsterdam'daki kongreye Türkiye'den davet alan tek konuşmacı olan Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy yaptığı sunumda Kalyon Karapınar GES'te uyguladıkları Otlatma Projesi'nden bahsetti. Arısoy şöyle konuştu: "Kalyon Karapınar GES, Türkiye'nin en vasıfsız arazisi üzerine kuruldu ancak zaman içinde güneş panellerinin gölgelemesi sonucu toprağın veriminde ve bitkisel çeşitlilikte artış gözlemledik. Sahamızı etrafımızdaki çiftliklere açtık. Otlatma projemiz ile GES sahamızı hem yenilenebilir enerji üretiminde lider bir tesis hem de hayvancılık için uygun bir otlatma alanı haline getirdik. Sahamız artık çevre dostu bir hayvancılık platformu olarak da hizmet veriyor. Hayvanlar rahatça otlayabiliyor, bu da hem hayvanların hem de bitki örtüsünün sağlığına olumlu katkı yapıyor. Yaşanabilir bir dünya için hepimizin sorumluluk alması gerektiği bilinciyle, sürdürülebilirlik ilkelerimiz ışığında ülkemizde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz."