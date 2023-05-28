Hepsiburada 24 milyon sipariş aldı

Türkiye'nin, Nasdaq'ta işlem gören ilk ve tek şirketi Hepsiburada, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hepsiburada'nın toplam satış hacmi 2023 yılının ilk çeyreğinde 14.8 milyar TL'ye ulaştı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 70 oranındaki büyüme öngörüsünü aştı. Şirketin sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 artışla 24.1 milyona yükseldi. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "İlk çeyrekte depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da toplam satış hacmimizde geçen yıla kıyasla yüzde 78 büyüme sağladık. Böylece son dönemdeki en yüksek kârlılık oranına ulaşarak 176 milyon TL FAVÖK elde ettik" dedi.