Hepsiburada Azerbaycan’a açıldı

GEÇEN yıl temmuzda ABD
'de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan e-ticaret sitesi Hepsiburada, yurtdışı açılımlarını sürdürüyor. Bünyesinde 75 bin aktif satıcı, 90 milyondan fazla ürün ve 39 milyon üye sayısıyla Türkiye
'de geniş müşteri kitlelerine ulaşan marka, şimdi de Azerbaycan
'da faaliyet göstermeye başladı. Yurtdışında büyüme ve yaygınlaşma hamlelerinin süreceğini söyleyen Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Kendimizi bir milli forma olarak tanımlıyoruz. Amacımız Türkiye'den önce bölgesel sonra da küresel bir başarı hikâyesi çıkarmak" dedi. Azerbaycan'dan sipariş almaya başladıkları bilgisini veren Emirdağ, "Türk kültürünün yaygın olduğu, komşu ülkelere yeni açılımlar yapabiliriz" diye konuştu.