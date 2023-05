Hepsiburada Premium, 1 milyon üyeye ulaştı! Premium’lular 1,2 milyar TL fayda sağladı

16 MİLYON SİPARİŞTE KARGO BEDAVADAN YARARLANILDI



Premium kullanıcıları, her alışverişlerinde kargo bedava avantajından yararlandı. Sepet tutarından bağımsız tüm siparişlerde geçerli kargo bedava avantajıyla 340 milyon TL değerinde fayda elde ettiler.



685 BİN PREMİUM ÜYESİ BLUTV'DE 24.6 MİLYON SAAT İÇERİK İZLEDİ



685 bin Premium üyesi BluTV'deki 10.000 saatten fazla yerli ve yabancı dizi, film, program ve belgeselleri hediye olarak izledi.

Hediye BluTV ayrıcalığıyla Hepsiburada Premium üyeleri, The Last of Us'dan Behzat Ç'ye,The Handmaid's Tale'den Bozkır'a toplam 24.6 milyon saat içerik izledi.



MOBİLYA VE LASTİK MONTAJINDA 2 MİLYON TL İNDİRİM



Hepsiburada Premium'lular 7 bin mobilya ve 2 bin lastik siparişindeki montajlarından %50 indirimli yararlandı. Toplamda 9 bin kez yararlanılan bu avantajla, üyeler toplam 2 milyon TL fayda elde etti.

Burger King Tıkla Gelsin, Petrol Ofisi, Yemeksepeti en çok kullanılan avantajlar arasında yer aldı, 150 bin hamburger menü, 20 bin tatlı yendi

Hepsiburada'nın Premium ile sunduğu onlarca avantajdan öne çıkanlar Burger King Tıkla Gelsin'de %50 indirim, Yemeksepeti'nden ilk siparişine özel 80 TL indirim, Petrol Ofisi'nden yapılan yakıt alımlarında 5 kat puan oldu.



Yemeksepeti'nin Hepsiburada Premium'lulara sunduğu avantajla da üyeler 20 bin tatlı siparişi verdi.



HEPSİBURADA PREMİUM'LULARIN ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ



Hepsiburada Premium'lular en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve oyuncak kategorilerinden alışveriş yaptı. Süpermarket kategorisinde, en çok satılan ürünler sırasıyla; çay, fındık kreması, ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı oldu. Premium'lular 10 ay içinde 280 ton yani 84 milyon bardak çay tüketti. 135 ton fındık kreması, 427 ton ayçiçek yağı satın alan Premium'luların sipariş verdiği 14 milyon adet tuvalet kağıdı ise dünyayı 6,5 kez dolaşacak uzunlukta. Premium'lular diğer kategorilerden züccaciyede en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih ederken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın aldı.



HEPSİBURADA PREMİUM'LULARIN EN FAZLA OKUMAYI TERCİH ETTİĞİ KİTAPLAR



Premium'lulara özel hobi ve kitap kategorisinde yapılan yüzlerce kampanya ile 10 ay içinde toplam 250 binden fazla kullanıcı, 2 milyonun üzerinde kitap aldı. Premium'luların çocuk ve diğer türlerde okumayı tercih ettiği ilk 5 kitap ise;



1.Ahmet Ümit - Bir Aşk Masalı

2.Dan Brown- Hayvanlar Senfonisi

3. Wendy McClure - Bu Bir Bal Kabağı

4. George Orwell- Hayvan Çiftliği

5. Matt Haig - Gece Yarısı Kütüphanesi

oldu.



PREMİUM HALA SADECE 14,90 TL, ÖĞRENCİLERE 9,90 TL!



Aylık ücretin 14,90 TL olduğu Hepsiburada Premium, 25 yaşından küçük öğrencilere ise 9,90 TL'ye sunuluyor. Hepsiburada Premium'un katlanan avantajlarına linkten ulaşılabiliyor: premium.hepsiburada.com

