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Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:05 Son Güncelleme: 4.1.2023 10:07

Hepsiburada’nın yeni CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin göreve başladı

Hepsiburada’nın Temmuz 2022’de açıkladığı tepe yönetimindeki bayrak değişimi gerçekleşti. Nilhan Onal Gökçetekin, 1 Ocak 2023 itibarıyla Hepsiburada’nın yeni CEO’su olarak görevi devraldı.

Hepsiburada’nın yeni CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin göreve başladı

Türkiye'nin Hepsiburadası, Nilhan Onal Gökçetekin'in 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO'luk görevine başladığını duyurdu.

Aralarında Amazon ve Procter & Gamble'ın da bulunduğu Fortune 500 şirketlerinde perakende, hızlı tüketim malları, tüketici elektroniği ve danışmanlık alanlarında 25 yıllık deneyime sahip olan Nilhan Onal Gökçetekin'in Hepsiburada'da CEO olarak göreve başlayacağı 2022'nin Temmuz ayında duyurulmuştu.

Nilhan Onal Gökçetekin: Tüm paydaşlarımızla birlikte Hepsiburada'nın geleceğini daha da büyük başarılarla inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Hepsiburada'nın YouTube hesabından yayımlanan videoda çalışanlara ve paydaşlara seslenen Nilhan Onal Gökçetekin şöyle konuştu: "Türkiye'de e-ticaret sektörünü kuran ve geliştiren, küresel alanda ülkemizin bayrağını dalgalandıran şirketimize liderlik etmek için heyecanlıyım. Kariyerim boyunca elde ettiğim bilgi ve deneyimi, Hepsiburadalıların kıymetli deneyimi ve gücüyle birleştirmek, Hepsiburada'yı daha ileriye götürmek için buradayım.

Bu dönemde önceliğimiz Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesine liderlik vizyonumuzu daha da ileriye taşımak, tüm paydaşlarımız için bir güven markası olmak, yapısal ve köklü geliştirmelerle kârlılığa geçmek olacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte Hepsiburada'nın geleceğini daha da büyük başarılarla inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

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Hepsiburada’nın yeni CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin göreve başladı
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