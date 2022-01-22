Her bölge bir sektör için üs olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçen hafta da TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nun iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde bölgesel kalkınma modeline geçileceğini belirten Nebati, "Yatırımlar bu modele göre yapılacak. Mesela, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
illerini gıda yatırım üssü haline getireceğiz. Ege
ve Akdeniz
'de turizm sektörü desteklenecek. Hangi bölge hangi yatırıma uygun bunu çıkaracağız. Bölgenin dinamikleri, özelliklerine göre projeler geliştireceğiz" dedi. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi başlatılacağını, buna uygun yatırım destekleri verileceğini anlatan Nebati, "Mega endüstri bölgeleri kuracağız. Elektrikli araç endüstrilerini teşvik edeceğiz. Sözleşmeli tarım kanunu çıkaracağız. Mesleki eğitim merkezleri kuracağız. Sektörel beceri haritaları çıkaracağız" diye konuştu.
PROJE BAZLI KGF
Kredi Garanti Fonu
(KGF) kredilerinde proje bazlı bir yapı getirileceğini vurgulayan Nebati, "Yatırım ve ihracat yapan firmaları destekleyeceğiz" dedi. Nebati, perakende ve toptan satışlardaki kafa karıştıran KDV oranlarının sadeleşeceğini de söyledi.