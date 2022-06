Her kesimi rahatlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız" müjdesi verdi. "Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını, ihracatını arttırmaktır" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Bu konuda her gün yeni bir adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını Türk Lirası'na yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz." Erdoğan, Türkiye'nin enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle bindirdiği kamburdan 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren kurtulacağını, artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakacağını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji fiyatlarında ortaya çıkardığı ağır fatura olmasaydı, programın meyvelerini içinde bulunduğumuz aydan itibaren toplamayı planladıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Mücbir sebepler bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına sebebiyet vermiştir. Ama hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak yoktur, olmayacaktır. Herkesin hesabını, kitabını, planını, başka birtakım beklentilere değil, buna göre yaparak hareket etmesini özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini inşallah bu defa da kursaklarında bırakacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanında yaşanan sıkıntıları görmezden gelip Türkiye'yi "batıyor, bitiyor" yaygarasıyla farklı bir konuma yerleştirmek isteyenlerin endişesinin, reel ekonomiyle büyüyen Türkiye'den eskisi kadar çok kazanç sağlayamayacak olmalarından kaynaklandığını dile getirdi.Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatın sırtladığına vurgu yapan Erdoğan, "Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatı" dedi. Hemen her ay rekorlarla büyüttükleri ihracatı geçen yıl 225 milyar doların üzerine çıkardıklarını, Mayıs 2022 itibarıyla 12 aylık bazda ihracatı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardıklarını ifade eden Erdoğan, böylece Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payı da yüzde 1.05 seviyesine ulaştırdıklarını, her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacaklarını söyledi. Türkiye'nin 217 ayrı ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran bir ülke haline geldiğini belirtten Erdoğan, kapasite artırımı, yeni yatırım gibi yöntemlerle üretimlerini yükseltmek isteyen herkesin de yanında olacaklarını dile getirdi.TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu'nda "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, yerli firmalar ilk 1.000'in yüzde 80'ini oluştururken, bu firmalar, ilk 1.000'in toplam ihracatının yüzde 63'ünü gerçekleştirdi. TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, 2021'deki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32.8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1.000'de yer alan şirketlerin 2021'deki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33.2 artarak 123.3 milyar dolara ulaştı.ERDOĞAN, "Cumhuriyetimizin kuruluşu dışında bu 2 asırda kayda değer bir atılım gösterememiş olmamızın sebebini sadece dışarıda arama kolaycılığına kaçmak bu topluluğa, bizlere yakışmaz. Biz ancak kendi eksiklerimizi ve kendi hatalarımızı bulup bunları düzelterek içine sokulduğumuz kısır döngüden çıkabiliriz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Artık Türkiye'nin ülkesini yüksek faizle soydurmayacak, istihdamla ayakta tutacak, üretimle geliştirecek, ihracatla ilerletecek, cari fazlayla güçlendirecek bir yola ihtiyacı vardır. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların durumu kendi hastalığını iyileştirmek için kullanmadığı ilaçları başkalarına yazan doktorun durumuna benziyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına, iktidarımızın 20. yılına dayandığımız bir dönemde bu tezgaha tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz. Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız."TİCARETBakanı Mehmet Muş da ödül töreninde yaptığı konuşmada son 12 aylık ihracatın 243 milyar dolar düzeyini yakaladığını belirterek, "Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz" dedi. Bu yıl ekonomideki ivmelenmenin sürdüğünü, 2022'nin birinci çeyreğinde dengeli ve kapsayıcı büyüme performansı devam ederken, yüzde 7.3 oranında büyüme kaydedildiğini aktaran Muş, "250 milyar dolar hedefi, Türk üretici ve ihracatçılarının başarılarıyla adım adım yaklaştığımız bir aşamadır. Böylesi bir hedefimizin olması, bizleri daha çok katma değer yaratmak üzere ciddi manada motive etmektedir" dedi. İhracattaki artışı ve gelişimi sürdürmek için mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatına da büyük önem verdiklerini vurgulayan Muş, "Hizmetler sektörü, Türk ekonomisinin adeta göz bebeğidir. Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimiz değil, müteahhitlik hizmetlerimiz, yazılımlarımız, dizilerimiz, sinema filmlerimiz, sağlık hizmetlerimiz ve kültür unsurlarımız da ihraç ediliyor. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2021 yılında 58.2 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır" şeklinde konuştu.TÜRKİYEİhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise törende yaptığı konuşmada, "Geçen sene listede olmayan 173 firmamız, bu sene ilk 1000 arasına girmeyi başardı. Bu yıl tam 15 firmamızın ihracatı 1 milyar doları aştı. Listede yer alan firmalarımızın yüzde 80'i yüzde 100 yerli firmalardan oluşuyor" dedi. TİM Başkanı Gülle, etkinlikteki konuşmasında, görev süresi boyunca yaşanan tüm küresel olumsuzluklara rağmen, Türkiye'nin ihracatta atılım yaptığı, tarih yazdığı bir dönemi hep beraber inşa ettiklerini söyledi. Bugün kendisinin son kez TİM Başkanı olarak hitap ettiğini anımsatan Gülle, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Çalışma arkadaşlarımla beraber zaman, mekan ve imkânları zorlayan çok önemli işlere imza attık. 4 yıllık kısa bir sürede 8 yıllık icraat yaptık."BÜNYESİNDE 27 sektörden 61 ihracatçı birliği bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. TİM'in başkanlığına İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe seçildi. Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul'daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli oyun 273'ünü alan Mustafa Gültepe, TİM Başkanı seçildi. Gültepe yaptığı değerlendirmede TİM Başkanlığı seçimi sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek bir dayanışma sergilediklerinin altını çizdi. 100 bini aşkın ihracatçı ailesinin liderliği konusunda kendisine güvenen ve destekleyen herkese teşekkür eden Gültepe, Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Daha aktif, senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek bilgi akışı ve projeler en önemli veri kaynağımız olacak" diye konuştu.MERKEZ Bankası, Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü. TL reeskont kredilerinde azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün olacak. TL reeskont faizleri, 0-90 gün için 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan ve 181-720 gün için 100 puan altında olacak. TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankası'na satış koşulana ilave olarak, firma en az yüzde 30'unu bir bankaya satmayı taahhüt edecek. Firmalar, bir ay süreyle satılan döviz tutarını alamayacak.