Her yıl 100 ton altın ekonomiye kazandırılacak

İSTANBUL Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 12 yılda yaklaşık 120 ton altın toplandığını, hedeflerinin bunu yıllık 100 tona çıkarabilmek olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) projesinin kendisini kanıtladığını ve 2 yılda tek bir müşteri şikâyeti almadıklarını vurgulayan Esen, projede 5'i kamu toplam 9 bankanın bulunduğunu, bu sayıyı 15'e kadar ulaştırmak istediklerini söyledi. Esen, tüketiciye geniş bir yelpazede hizmet vermek için şu anda 72 ilde 250 olan altın değerleme noktası (ADN) sayısını da 81 ilde 1.000'e çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Esen, bir yılda toplanan altın miktarının 2.5 katına bu yılın ilk 5 ayında ulaşıldığı bilgisini vererek, "Bu, nasıl bir ivme kazandığımızın çok ciddi bir göstergesi. Bu rakam hızlanarak devam edecek" dedi.