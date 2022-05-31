Herkesin gözü Türkiye’de

Türkiye hazır giyim sektörünün duayen isimlerinden Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, sektörün yurtdışı yatırım imkânlarına dikkat çekerekPandemi döneminde başladığımız yurtdışı yatırımlarımıza bu yıl da ara vermeden devam edeceğiz" dedi. Yurtdışında 30 mağaza daha açmayı planladıklarını söyleyen Kiğılı, farklı ülkelerdeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çok yakında Dubai'de yeni mağazalarını açacakları bilgisini veren Kiğılı, şunları anlattı: "Ardından Fas, Cezayir ve Tunus mağazalarımızı açacağız. Özellikle Balkan ülkelerinde, Hırvatistan, Arnavutluk ve Kazakistan'da yeni mağazalar açmayı planlıyoruz. Almanya, İtalya ve Sırbistan'da yatırımlarımızı artıracağız. Ayrıca çok yakında İtalya'da e-ticaret satışlarımız başlayacak. İtalya'da 2.500 metrekarelik çok büyük bir showroom tuttuk. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Tüm AB ülkeleri ve Amerika'ya satışlarımızı buradan yapacağız."Pandemiyi geride bıraktığımız bu yıl itibarıyla en büyük beklentilerinin, geçen yılki cirolarını dolar paritesinde yüzde 50 artırmak olduğunu anlatan Kiğılı, "Rakamları da zaten pandemi öncesini yakaladığımızı ve hatta geçtiğimizi gösteriyor. İstihdam konusunda ise bu yıl çok sayıda personel istihdamı sağlayacağız. Hem yeni açılan yurt içi ve yurt dışı mağazalarımızı hem de merkez kadromuzu güçlendireceğiz" dedi. Perakende sürecini yönetmek adına 50 milyon TL'lik teknoloji, start-up ve ekosistem yatırımı yaptıklarını söyleyen Kiğılı, şöyle devam etti: "Bu uygulamaları Türkiye perakende dünyasının hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. GoArt firması ile erken dönem ve 2. yatırımcısı olarak yerimizi aldık. Kısa süre içinde NFT koleksiyonlarımızı bu platformda sergileyeceğiz. Şu anda koleksiyonlarımıza dair yenilikçi ve sanal dünyaya uyum sağlayacak tasarımlarımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda metaverse dünyasında yerimizi alarak sanal mağazalarımız aracılığıyla kullanıcılara bu dünyada da eşlik edeceğiz."Şu anda tüm Avrupa, Afrika ve Amerika başta olmak üzere herkesin gözünün Türkiye'de olduğunu anlatan Abdullah Kiğılı, "Jeopolitik konumumuz sayesinde lojistik anlamında avantajlı konumdayız. Avrupa'nın herhangi bir ülkesine, komşu ülkelere, Balkanlar'a 1-2 günde teslimat yapabiliyoruz" dedi. Türk hazır giyim sektörünün geleceğinin gayet iyi göründüğüne dikkat çeken Kiğılı, şunları kaydetti: "Türk markaları olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Sadece biz değil, bizimle birlikte birçok Türk markası bu durumdan istifade ederek hızlı bir şekilde dünyaya açılıyor. Bilhassa 2022 ve 2023' de tüm Türkiye'de 200-250 milyar dolar ihracat hedefi belirlendi ve bu rakamlara çok rahatlıkla ulaşılacağına inanıyorum. İhtiyatlı davranacağız, attığımız adımı iyi bileceğiz, ulaşılabilir fiyatlarla, kendi karlılığımızdan ayakta durmak pahasına fedakârlık yapacağız. Ben bu krizin uzun müddet devam etmeyeceğine inanıyorum. Amacımız katma değeri yüksek ürünler ihraç etmek. Bunun için de kaliteden ödün vermeden ulaşılabilir fiyatlarla yurtdışına markalı ihracat yapmalıyız."