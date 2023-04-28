Herkesin gözü yüksekte olacak

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Teknofest'in ilk gününe ise İstanbul'da etkili olan yoğun ve şiddetli yağış damga vurdu. Yoğun yağış nedeniyle açılış seramonisi ve etkinlikler bugüne ertelendi. Ancak yağışa rağmen vatandaşlar TEKNOFEST'e akın etti. Havalimanı girişinde de araç trafiği oluştu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttüğü TEKNOFEST Festivali'nde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. Festival, 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Cumhuriyetin 100. yılında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gençleri #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST'te bu yıl 102 farklı kategoride 41 ana yarışma düzenleniyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçtiğimiz yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 6. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak. Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılmasını hedefleyerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek festivalde teknoloji, bilim, havacılık- uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.Girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı amaçlayan T3 Girişim Merkezi'nin TEKNOFEST Yarışmaları kapsamında fikirlerini olgunlaştırmış gençlere, girişimcilik yolculuğuna başlayabilmeleri adına 12 farklı başlıkta çeşitli desteklerin sağlandığı TEKNOFEST Girişim Programı Çadırı'nda 2'nci dönem girişimlerinin tanıtımları, girişim gösteri günü ve ödül töreni gerçekleşecek. TEKNOFEST Girişim Programı birinci döneminde 20 ön kuluçka ve 5 hızlandırma olmak üzere 25 girişime toplamda 3 milyon TL maddi destek sağladı. 1'inci dönem girişimleri 30 Ağustos-4 Eylül tarihinde TEKNOFEST Samsun'da projelerini sergileyerek ve sunumlarını gerçekleştirdi. TEKNOFEST Girişim Programı'nın 2. dönemi için Ön Kuluçka Programı'na 314, Hızlandırma Programı'na 101 olmak üzere toplamda 415 başvuru alındı. Değerlendirmeler sonucunda 8'i hızlandırma, 9'u ön kuluçka programına dahil edildi. Girişimcilik eğitimlerini tamamlayan 8 hızlandırma ve 8 ön kuluçka girişimcileri TEKNOFEST İstanbul'da Girişim Gösteri Günü'nde sunum yapacak. TEKNOFEST Girişim Programı 2. dönem girişimleri, çadırda stant açarak ürünlerini sergiliyor. Her sene olduğu gibi TEKNOFEST 2023 İstanbul'da da paydaş, sponsor ve katılımcı kurumların etkinlik ve aktiviteler içeren tanıtım stantları yer alacak. Festival alanında toplam 20 blokta; 108 paydaş kurum, 14 sponsor, 38 katılımcı firma, 22 STK, 37 food court katılımcısı bulunuyor. Bu stantlarda ise 350'den fazla stant etkinliği gerçekleştiriliyor.Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile bu sene de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri, Anka TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan El-Amarat ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu sene ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi gerçekleştirecek.