Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'ndeki konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, "Yatırımcılar Türkiye'ye gelsin diye koşacağız, Londra
'ya da, Paris
'e de, Körfez
'e de, Japonya
'ya da, Afrika
'ya da gideceğiz, onları buraya getireceğiz" dedi. Nureddin Nebati enflasyonla ilgili sıkıntıları aşacaklarını belirterek, "2 yıl önce alınan kararları bir bir uygulamaya soktuysak yine öyle yapacağız. Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Türk Lirası'na güveni artırıyoruz. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. 20 Aralık'ta döviz alanların zarara uğradığını hatırlatarak, "Lütfen davranışlarınızı ülke ekonomisi gerçeklerine göre oluşturun" uyarısında bulunan Nebati, ikinci operasyonun ayçicek yağında yapıldığını vurguladı.
TÜRKİYE ARTIK MASADA
Ekonomiyi kur-faiz sarmalından çıkardıklarını kaydeden Bakan Nebati "Türkiye aldığı önlemler, ortaya koyduğu dirayetiyle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış, dünyanın en güçlü ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline geldi" dedi. İstanbul
'daki yabancı yatırımcıların bulunduğu bir fuarda zabıtaların denetleme girişimine de değinen Nebati, "Biz 'İstanbul'da fuar yapıp, ürettiğimiz makineleri satmaya çalışalım' derken, onlar bize 'sen niye bürokrasiyle uğraşıyorsun' deyip belediyenin emrindeki zabıtaları yabancı müşterilerimizin önüne salarak ihracatımızı engellemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.