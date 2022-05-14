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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Hindistan buğday ihracatını yasakladı

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan ülke dışına buğday satışını durdurdu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere buğday ihtiyacını Rusya ve Ukrayna'dan temin eden ülkeler için Hindistan bir alternatif olarak öne çıkmıştı. Dünyanın B Planı olarak gördüğü Hindistan'da hükümet, buğdayda yerel fiyatları ve gıda enflasyonunu düşük tutmak amacıyla buğday ihracatını derhal yürürlüğe girecek şekilde yasakladı. Ancak halien devam eden kontratlar için ürün gönderimi devam edecek. Hindistan'da, yıllık tüketici fiyat enflasyonu nisanda yüzde 7.79 ile 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda enflasyonu ise yüzde 8.38'e kadar yükseldi. Bu gelişmelerin ardından Narendra Modi hükümeti ülkeden buğday ihracatını yasakladı. İhracat yasağı, 2021'deki 43.3 milyon ton rekoruna kıyasla, mevcut sezondaki 18 milyon tona düşmesine rağmen geldi.

7 MİLYON TONLUK İHRACAT
Hindistan'ın buğday ihracatı, 31 Mart 2022'de sona eren mali yılda 2.05 milyar dolar değerinde ve 7 milyon ton olmuştu. Şubatın ortalarında, Tarım Bakanlığı ülkenin 111.3 milyon ton üretim yapacağını tahmin etmişti. Bu rakama dayanarak, Hindistan'ın buğday ihracatının bu yıl 10-15 milyon ton arasında olması bekleniyordu. Türkiye de geçtiğimiz günlerde tarihinde ilk kez Hindistan'dan 50 bin tonluk buğday sipariş etmişti.

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Hindistan buğday ihracatını yasakladı
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