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Giriş Tarihi: 1.6.2022 19:41

Hintli hava yolu şirketi salgın nedeniyle ara verdiği Türkiye seferlerine yeniden başladı

AA
Hintli hava yolu şirketi salgın nedeniyle ara verdiği Türkiye seferlerine yeniden başladı

Hindistan merkezli hava yolu şirketi IndiGo, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği Türkiye seferlerine yeniden başladı.

Kovid-19 nedeniyle iki yıl aradan sonra Yeni Delhi'den İstanbul Havalimanı'na A321 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk seferle gelen 216 yolcuya uçağın kapısında çikolata ikramı yapılırken uçuş ekibine ise çiçek takdim edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan yapılan 6E0012 sefer sayısı ile Yeni Delhi'ye yapılan uçuş öncesi ise yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdığı check-in adasında yolcular çiçeklerle karşılandı.

IndiGo Havayolları, haftanın 7 günü Yeni Delhi ile İstanbul arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

Seferlerin ileriki aylarda artırılmasının planlandığı bildirildi.

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Hintli hava yolu şirketi salgın nedeniyle ara verdiği Türkiye seferlerine yeniden başladı
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