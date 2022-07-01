Hiperenflasyon Nedir? Hiperenflasyon Olursa Ne Olur, Örnekleri Neler?

Hiperenflasyon tanımından bahsetmeden önce enflasyon ne demek onu bilmek gereklidir. Enflasyon, bir ekonomideki seçilmiş mal ve hizmetlerin ortalama fiyat seviyesinin belli bir süre arttığını gösterir. Bir ülkenin parası da değer kaybediyorsa bu enflasyonun göstergesidir. Kısaca hiperenlasyon ise kısa süre içinde mal ve hizmetin %50 den fazla artmasıdır. Peki, hiperenflasyon nedir? Hiperenflasyon hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için yazımı okumaya devam edebilirsiniz.

Hiperenflasyon Nedir?

Hiperenlasyon, bir ülkedeki mal ve hizmetlerin bir ay gibi kısa bir süre içinde %50'den fazla artmasıdır. En şiddetli enflasyon biçimi olarak bilinir. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde görünse de nadir olarak gelişmiş ülkelerde de görülür. Buna örnek olarak Almanya verilebilir. Ekonomide hiperenflasyon görüldüğünde ekonominin kontrolü kaybedilebilir. Ciddi etkileri vardır. Hiperenflasyon yaşamış bazı ülkeler ise; Çin, Rusya, Arjantin, Macaristan gibi ülkelerdir.

Hiperenflasyonun Nedenleri nelerdir?

Hiperenflasyonun temelde üç nedeni vardır. Bunlar:

Yüksek Para Arzı: ekonomik büyüme yok ancak para arzı yükseliyorsa bu durumda hiperenflasyon oluşabilir. Para arzının artışı ise bir ülkenin para basmasını, likitide enjekte etmesiyle olur. Bu yapıldığında mevcut bütçe açıklarının kapatılması amaçtır. Ancak paranın çok fazla şekilde piyasada bulunması para değerinin düşmesine yol açarak ülkedeki mal ve hizmetlerin fiyat artışına sebep olur. Çünkü GSYİH büyümüyorsa ve para arzı artıyorsa şirketler ve işletmeler iflastan kaçınmak için zamma giderler. Vatandaşlar da yükselen fiyatlar karşısında ödeme yapmaya devam ederek enflasyonu oluşturur. Talep Enflasyonu: Yükselen talebin arzı geride bırakması durumunda meydana gelir. Bu duruma yol açan faktörler arasında tüketici harcamalarının artması, ihracattaki ani yükseliş ve devlet harcamalarının artması gösterilebilir. Güven Kaybı: İyi yönetilemeyen ülkelerde, iç olaylar, savaşlar, ekonomik çalkantılar ve buna benzer daha birçok olumsuz problemlerin yaşandığı ülkelerin para birimine ve ekonomisine olan güven azalır. Yabancı yatırımlar düşer ve bu durumda hükümetler sermayeyi korumak adına paranın ülke dışına çıkışını yasaklayabilir.

Hiperenflasyon Olursa Ne Olur? Sonuçları Nelerdir?

Ekonomiler için hiperenflasyonun birçok sonucu olabilir. Yükselen fiyatlar ülke vatandaşlarını panik haline sokarak stok yapmalarına sebep olabilir. Böylece gıda krizi patlak verebilir. Bir diğer etkilenen kurum da bankalardır. Nakit paranın değeri düşeceğinden bankalarda bulunan tasarruf hesapları değer kaybına uğrayacaktır. Yatırımcılar değer kaybı kaynaklı bankalara ya da yatırım şirketlerine para yatırmayı bırakır ve bu da bankacılık sektöründe işsizliğin artmasına sebep olabilir.

Hiperenflasyon ile birlikte iflasların yaşanması da olasıdır. Paranın büyük değer kayıplarıyla şirketler borç batağına sürüklenebilir ve iflas edebilir. Eğer şirketler ve vatandaş devlete para ödeyemeyecek hale gelirse devlet vergileri düşürebilir. Vergilerin düşmesi devletin temel hizmetlerini aksatabilir.