Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: 2 yılın ardından duygu dolu anlar

Samir, bir hafta da olsa vatandaşlarla Hırka-i Şerif'i buluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu tedbirlere yüzde 100 riayet etmelerini istirham ediyoruz. Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açtığımız için çok mutluyuz. Hastalığın seyri bayağı hızla düştüğü için bir hafta da olsa vatandaşlarımızın ziyaret etmesini istedik. Sağ olsun İstanbul Valiliğimiz de destek veriyor."