Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: 2 yılın ardından duygu dolu anlar

Koronavirüs sayılarındaki düşüş nedeniyle 2 yıl sonra, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi. Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı.
Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in mübarek emaneti Hırka-i Şerif'i ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı.
Hırka-i Şerif Camii 2 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı | Video
Vaka sayılarının düşmesiyle ramazan sonu olsa da Hırka-i Şerif'i ziyaret ettirmek istediklerini belirten Samir, "2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik. İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a kadar Hırka-i Şerif'i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik." diye konuştu.
Samir, bir hafta da olsa vatandaşlarla Hırka-i Şerif'i buluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu tedbirlere yüzde 100 riayet etmelerini istirham ediyoruz. Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açtığımız için çok mutluyuz. Hastalığın seyri bayağı hızla düştüğü için bir hafta da olsa vatandaşlarımızın ziyaret etmesini istedik. Sağ olsun İstanbul Valiliğimiz de destek veriyor."