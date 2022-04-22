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Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:04

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: 2 yılın ardından duygu dolu anlar

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: 2 yılın ardından duygu dolu anlar

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif, bugün ziyarete açıldı. Ziyarete gelenler duygu dolu anlar yaşadı.

Koronavirüs sayılarındaki düşüş nedeniyle 2 yıl sonra, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi. Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı.

Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in mübarek emaneti Hırka-i Şerif'i ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı.

Hırka-i Şerif Camii 2 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı | Video

Vaka sayılarının düşmesiyle ramazan sonu olsa da Hırka-i Şerif'i ziyaret ettirmek istediklerini belirten Samir, "2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik. İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a kadar Hırka-i Şerif'i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik." diye konuştu.

Samir, bir hafta da olsa vatandaşlarla Hırka-i Şerif'i buluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu tedbirlere yüzde 100 riayet etmelerini istirham ediyoruz. Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açtığımız için çok mutluyuz. Hastalığın seyri bayağı hızla düştüğü için bir hafta da olsa vatandaşlarımızın ziyaret etmesini istedik. Sağ olsun İstanbul Valiliğimiz de destek veriyor."

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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı: 2 yılın ardından duygu dolu anlar
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