Hisarcık’tan deprem bölgesine 100 ton kömür gönderildi





Hisarcık olarak deprem bölgesine gönderilecek olan yaklaşık 100 ton kömürün torbalama ve yükleme işlemlerini vatandaşların destekleriyle gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Kömür yüklü 5 tırımızı deprem bölgesine dualarla uğurladık. Hisarcık adına depremde yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hisarcık tek vücut depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Kömür paketleme ve yüklemede başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen, gençlerimize, işçi kardeşlerime ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yardım kampanyamız durmadan, yorulmadan tüm hızıyla devam edecektir. Bizlerde buradan deprem bölgemize destek olmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun, Allah'ım beterinden korusun inşallah" diye konuştu.

5 tıra yüklenen kömürler deprem bölgesine gönderilmeden önce Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın katıldığı uğurlama programında İlçe Vaizi Bilal Aydoğdu tarafından dua yapıldı.