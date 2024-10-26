Hızlı büyüyen bir ekonomiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026'nın sonunda tek haneye düşmesini öngördüklerini, enflasyonun uygulanan programa yanıt verdiğini ifade etti. Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin detaylı bir sunum yapan Şimşek, Türkiye ekonomisinde kaydedilen ilerlemeyi anlattı. Şimşek, şunları kaydetti: "Enflasyonun baz etkisinin ötesinde düşüş kaydedecek. 2026'nın sonunda enflasyonun tek hanelere düşmesini öngörüyoruz. Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor. Sadece büyük bir ekonomi değiliz, aynı zamanda hızlı büyüyoruz. Para politikasının gecikmeli etkisi devreye girmeye başladı. Negatif mali itki ve daha destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracak. Firmaların fiyatlama davranışı iyileşmeye başladı" diye konuştu.Bakan Şimşek, "Türkiye'nin güçlü büyümeyi sürdürebilmesi için fiyat istikrarına ihtiyacı var, büyüme ile enflasyon arasında bir çelişki yok" değerlendirmesinde bulundu. Cari açıktaki daralmaya işaret eden Şimşek, "Petrol ve doğal gaz üretimindeki artış, enerji dönüşümü ve aktif sanayi politikalarıyla cari dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getiriyoruz.Bu sayede hem rezerv birikimine katkı sağlayacak hem de dış borcun milli gelire oranını düşüreceğiz" dedi. Rezervlerdeki artışın temel sürükleyicisinin dolarizasyondaki azalma olduğunun altını çizen Şimşek, bankacılık sektörü ile reel sektörün artan dış borç çevirme oranları ve portföy girişlerinin de rezerv birikimine katkı sağladığını, kur korumalı mevduat hesaplarında Ağustos 2023'ten bu yana 100 milyar doların üzerinde azalma olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yatırım konusundaki avantajlarına değinen Şimşek, ülkenin 90 milyona yaklaşan nüfusu ve 15 bin dolarlık kişi başına geliriyle büyük bir ekonomi olduğuna dikkati çekti. Şimşek, ülkenin büyüme performansının gelişmekte olan ekonomiler arasındaki emsallerinin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Sadece büyük bir ekonomi değiliz, aynı zamanda hızlı büyüyoruz" ifadelerini kullandı.Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Washington'da yapılan yıllık toplantıları için gittiği Washington D.C.'de "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı. Hizmetler ve yönetilen fiyatların enflasyonda düşüş hızını sınırladığına işaret eden Karahan, geriye dönük endekslemeli kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı ittiğine işaret etti. Sunumda, öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösterdiğini belirten Karahan, "Firmaların fiyatlandırma davranışları iyileşmeye devam ediyor" dedi. Reel sektörün enflasyon beklentilerinin de iyileştiğini belirten Karahan, ekonomik faaliyetin ve yurtiçi talebin yavaşlamaya devam ettiğini belirtti. Karahan, 12 aylık enflasyon beklentilerinin de düşmeye devam ettiğine işaret etti.