Hızlı tren için ışık göründü

Çeşitli törenlere katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağı ilçesinde yapımı süren Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, 2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarında çok büyük yatırımların yapıldığını söyledi.

Vatandaşları yüksek hızlı trenle buluşturduklarını belirten Uraloğlu, "Demiryollarında yapılan çalışmalarla hem yolcu hem de yük taşımacılığında rekorlar kırdık. 136 kilometre uzunluğundaki İzban'la İzmir'i bir uçtan bir uca bağladık. Başkentray'la Ankara'nın ulaşımına nefes aldırdık. Asrın Projesi Marmaray'la İstanbul boğazının iki yakasını demir yolu ile birbirine bağladık. Marmaray'ı açıldığı günden bugüne kadar 1 milyar kişi kullandı. Gaziantep'te de 25,5 kilometrelik 16 istasyonun bulunduğu Gaziray'ı 5 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete sunduk. Gaziray, açıldığı günden bugüne kadar 4 ayı ücretsiz olmak üzere toplam 1 milyon 676 bin yolcuya hizmet verdi" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın önemli kilometre taşlarını yatırımlarla örmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Hızlı Tren Projesi ile Bahçe-Nurdağı istasyonları arasının 32,5 kilometreden 17 kilometreye düşeceğini belirtti.

Projede yer alan çift tüplü tünelin birincisini açma işleminin 3 yıl önce açtıklarını soyleyen Uraloğlu, "60 kilometre olan işletme hızı 160 kilometreye, yük trenleri seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenleri seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Şubat 2021'de delme işlemine başlanılan T-1 Tüneli'nde ise ışık görme merasimini yapıyoruz. Türkiye'nin en uzun çift tüplü demir yolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu'nu Nurdağı İstasyonu'na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana-Gaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek. Güneydoğu'yu Akdeniz'e, Anadolu'yu Ortadoğu'ya bağlayan yolların kavşağında yer alan Gaziantep, üretim, istihdam ve ihracatta ülkemizin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bu önemli şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003'den bugüne kadar yaklaşık 54 milyar 310 milyon lira harcama yaptık. İlimiz sınırları içerisinde 377 kilometrelik demir yolu ağımız bulunmaktadır. Nurdağı-Başpınar arasındaki yaklaşık 70 kilometrelik hızlı tren hattı yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Projelerimiz tamamlandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilen elektrikli işletmecilik sayesinde yeşil enerji koridorunun önemli bir bölümünü oluşturacağız" dedi.

Gaziantep'teki demir yolu projeleriyle enerjiden yıllık 280 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Uraloğlu, "İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hatları ve Konya-Karaman ile Konya-Aksaray-Ulukışla üzerinden Mersin Yenice'ye bağlanan Hızlı Tren projelerimizin devamı niteliğinde olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Mersin-Gaziantep arası 361 kilometre olan mesafeyi 295 kilometreye düşüreceğiz. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu projemizle zamandan yıllık yaklaşık 2 milyar lira tasarruf elde edeceğiz" diye konuştu.

Hattın tam olarak devreye girmesiyle vatandaşların hızlı tren konforu ile güvenli bir yolculuk yaparak İstanbul'dan Gaziantep'e ulaşabileceklerine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, koridor üzerindeki sanayi bölgeleri ile Mersin ve İskenderun liman bağlantılarının da sağlanacağını söyledi.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek depremzedelerle görüştü.