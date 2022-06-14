‘Hizmet İhracatı Özel Ödülü’ THY’nin oldu

Türkiye ihracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29'ncu Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geçen yıl 8.7 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile ilk sırada yer alan THY 'Hizmet İhracatı Özel Ödülü'nün sahibi oldu

MUTLULUK DUYUYUYORUZ

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat kriz yönetme başarıları sayesinde 2021 yılını havacılık sektörünün gıpta ile baktığı bir performans ile tamamladıklarını belirterek " Bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırırken, kanatlarımızda büyük bir gurur, beraberinde ise sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumlulukla ülkemizin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyor ve her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak kriz yönetme başarımız sayesinde 2021 yılını sektörümüzün gıpta ile baktığı bir performans ile tamamlamıştık. Bugün bu başarının ödülünü alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma' hedefine doğru kanat açmaya, yükselmeye ve bu vizyona katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

THY İLK SIRADA

Salgın etkilerinin sürdüğü 2021 yılında, 2020 yılına göre ihracatını yüzde 66.3 oranında artırarak 8.7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştiren THY, bu başarıyla 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021''araştırmasında ilk sırada yer aldı. TİM tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre; 2021'deki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1000'de yer alan şirketlerin yüzde 65'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu.