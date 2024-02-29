Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yüzde 80,68 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,47 artış gösterdi.



H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 72,85 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 74,45 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,02 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 92,44 artış gerçekleşti.



H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 13,25 ARTTI



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 15,79 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,33 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,18 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 20,32 artış gerçekleşti.