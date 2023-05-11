Hizmette ihracat 125 milyar $ olacak

2022 yılında hizmet ihracatı 90.3 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2023 hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Hizmet ihracatımızda geçen yıla göre yüzde 47'lik artışla, 90.3 milyar dolar seviyesine ulaştık. Bu rakam tüm zamanların en yüksek hizmet ihracatını ifade ediyor. 2023'te de ihracatımızı 125 milyar dolar seviyelerine çıkararak yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz. Öte yandan 2022 yılı itibarıyla sağlamış olduğumuz 50 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlası ile ülkemizin cari açıkla mücadelesine de büyük destek veriyoruz." Seyahat sektörü ihracatının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 50.8 artışla 41.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, "2023 yılı hedefimiz 56 milyar dolar. Yük ve diğer kalemleri içeren taşımacılık sektörü ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15.4 artışla 20 milyar dolar oldu. 2023 yılı hedefimiz 28 milyar dolar. Yolcu taşımacılığında 2022 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 135 artışla 16.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılı hedefimiz 21.5 milyar dolar. 2022'de 1 milyon ABD'li turist geldi, bu sene 2 milyon ABD'li turist hedefimiz var" dedi.