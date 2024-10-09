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Giriş Tarihi: 9.10.2024 19:02

Honda 1,7 milyon aracını geri çağıracak: Kaza ve yaralanma riski tehlikesi!

Honda'nın direksiyondaki sorun nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

AA
Honda 1,7 milyon aracını geri çağıracak: Kaza ve yaralanma riski tehlikesi!

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2023-2025 model Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, 2022-2025 model Civic, Civic Hatchback, 2024-2025 model Acura Integra Type S ve 2025 model CR-V Fuel Cell EV, Civic Hybrid ile Civic Hatchback Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Honda'nın yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı duyuruldu.

Direksiyon dişli kutusunun hatalı üretilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, bunun da aşırı iç sürtünmeye neden olabileceği ve aracın direksiyonunun çevrilmesinde zorluğa yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun kaza veya yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi.

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Honda 1,7 milyon aracını geri çağıracak: Kaza ve yaralanma riski tehlikesi!
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