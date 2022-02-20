Honda Türkiye’de bayrak değişimi

HONDA Türkiye
'de 2017'den bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, koltuğunu 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Satoru Yamada
'ya devrediyor. Takuya Tsumura ise Honda Türkiye'deki görevinin ardından Honda Cars India Ltd
. Başkanı olarak görevine devam edecek. Honda Türkiye'nin yeni başkanı olan Satoru Yamada, üç yıl boyunca Honda Türkiye'de Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Satoru Yamada, Honda Türkiye'ye gelmeden önce ise son olarak Honda Motor Europe/Almanya'da başkan yardımcısı olarak görev aldı.