Howden, Türkiye’de bölge üssü kurmaya hazırlanıyor

İngiltere merkezli Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, şirket olarak Türkiye'de yeni bir merkez kurmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Yılmaz, dünyanın en büyük sigorta brokerlik firmalarından biri olarak 30 yıldır faaliyette bulunduklarını ve küresel düzeyde 30 milyar dolarlık prim hacmini yönettiklerini söyledi. Dünyada 100'ü aşkın ülkede faaliyette bulunduklarına işaret eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye 2018 yılında büyük bir atılımla geldik. Türkiye'deki fırsatı gördük ve yatırım yapmanın avantajımıza olacağını düşündük. Şu anda Türkiye'de 200'ü aşkın çalışanımız ve 4 ofisimiz var. 5'inciyi de şimdi Gaziantep'te açıyoruz. Portföyümüzde küçükten dev şirketlere kadar hepsi var."