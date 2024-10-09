HUAWEI, Türk Hava Yolları ve Acıbadem Hastaneleri iş birlikleri ile yenilikçi ürünlerini duyurdu

Teknolojide öncü marka HUAWEI, iki dev kurumla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile kullanıcılarına daha fazla kolaylık ve güvenlik sunuyor. Türk Hava Yolları ile seyahat deneyimlerini bir üst seviyeye taşırken, Acıbadem Hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde yenilikçi çözümler sunuyor. HUAWEI'nin bu stratejik iş birlikleri, akıllı saat teknolojisini sadece bir aksesuar olmanın ötesine taşıyor.

Türk Hava Yolları ile Yolculuklarda Tam Entegrasyon

HUAWEI, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Watch GT 5 kullanıcılarına seyahatlerini kolaylaştıran benzersiz özellikler sunmayı planlıyor. Kullanıcılar, uçuş saatleri, kapı bilgisi ve boarding zamanı gibi tüm kritik uçuş bilgilerini doğrudan akıllı saatlerinden görüntüleyebilecekler. Ayrıca, biniş kartlarını saatlerine alarak QR kodları ile havalimanı kapılarından geçiş yapabilecek ve uçağa biniş işlemlerini hızlıca tamamlayabilecekler. Bu yenilik, HUAWEI akıllı saat kullanıcılarına hızlı, pratik ve temassız bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.





Konu hakkında yorum yapan Türk Hava Yolları Birinci Bölge Satış Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Türk Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Fuat Kazancı, "Türk Hava Yolları olarak, yolcularımızın seyahat deneyimlerini iyileştirmek adına teknoloji ile entegre çözümler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. HUAWEI ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, Watch GT 5 kullanıcılarına seyahat süreçlerinde büyük bir kolaylık sunmayı hedefliyoruz. Uçuş bilgilerine hızlı erişim, temassız biniş imkanları ve pratik çözümlerle yolcularımıza her adımda daha konforlu bir deneyim sunmayı arzuluyoruz. Bu inovatif yaklaşım, Türk Hava Yolları'nın teknolojiye olan yatırımlarının ve dijital dönüşümdeki liderliğinin bir göstergesidir. Seyahatler artık sadece hızlı değil, aynı zamanda daha akıllı ve zahmetsiz olacak" dedi.





Acıbadem Sağlık Grubu ile Giyilebilir Sağlık Teknolojileri Pilot Çalışması

Bu inovasyon sayesinde, hastalar sağlık durumlarını kolayca izleyebilirken, doktorlar da bu verileri teşhis ve tedavi süreçlerinde yardımcı bir veri kaynağı olarak kullanabilecekler. Bu pilot çalışma ile , sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin başka bir boyutuyla hastalar tanışmış olacak.

Konu hakkında yorum yapan Acıbadem Sağlık Grubu Bilişim Direktörü ve Acıbadem Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kemal Kaplan, "Bu inovasyon hem hastalarımız hem de sağlık profesyonelleri için büyük bir kolaylık sağlayacak. Entegrasyon ve test süreçlerimizin tamamlandığındaki birinci faz hedefimiz Acıbadem Online üyelerimiz ile Lifeclub üyelerimizin edindikleri bu cihazlar ile tüm verilerini bizim uygulamalarımız üzerinden görebilmeleri ve hekimlerinin de görebilmelerini sağlamak. Bu tür giyilebilir sağlık ürünlerinin sağlık hizmetlerindeki dönüşümü hızlandıracağına inanıyoruz" dedi.





HUAWEI'nin bu iki önemli iş birliği, kullanıcılarına günlük yaşamlarında daha fazla konfor ve güvenlik sunarak teknolojinin insan hayatındaki dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.





HUAWEI MatePad Pro 12.2 ve MatePad 12X

HUAWEI, üretkenliği ve yaratıcılığı artırarak çeşitli kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan en yeni tabletleri MatePad 12 X ve MatePad Pro 12.2'yi tanıttı. Her iki model de parlamayı azaltan ve kağıt benzeri bir his veren yenilikçi PaperMatte ekran teknolojisine sahip ve bu da onları uzun süreli kullanım için ideal hale getiriyor. MatePad Pro 12.2, 2000 nit'e kadar parlaklık, HDR desteği ve mükemmel kontrast oranları sunan Tandem OLED ekranı ile yüksek performans ve uzun pil ömrü gerektiren profesyoneller için mükemmeldir. MatePad 12 X ise şık ve hafif tasarımıyla daha genç kullanıcılara ve trend belirleyicilere yöneliktir ve okuma, yazma ve yaratıcı etkinlikler için yüksek çözünürlüklü PaperMatte ekran sunuyor.

HUAWEI WATCH D2: Medikal Sertifikalı Dünyanın İlk Ambulatuvar Kan Basıncı İzleme Özellikli Akıllı Saati

HUAWEI WATCH D2'nin lansmanı, NMPA ve MDR tarafından onaylanan dünyanın ilk bilek tabanlı, Ambulatuvar (hareket halinde) kan basıncı izleme (ABPM) cihazı olarak çığır açan bir yenilik getirdi. Bu, HUAWEI'nin "Health Forward" iddiasını somutlaştıran giyilebilir teknolojide önemli bir adımdır.





Saat, 24 saat doğru kan basıncı ölçümü sağlıyor ve daha hızlı ve daha doğru sonuçlar için HUAWEI TruSense Sistemine sahip.

HUAWEI WATCH D2, ultra dar mekanik hava yastığı ve 1,82 inç geniş ekranı ile hafif ve ince bir tasarıma sahiptir. Geleneksel üst kol elektronik kan basıncı monitörlerinin sadece 1/5 genişliğinde ve 1/25 hacmindedir, bu da nerede olursanız olun kan basıncı ölçümü yapmayı kolaylaştırır. Buna ek olarak, kullanıcılar tek bir dokunuşla aynı anda 9 farklı sağlık göstergesini ölçebilir ve bir Sağlığa Genel Bakış raporu oluşturabilir.





HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition: Yeni Nesil Maceralar

Geçen yıl piyasaya sürülen HUAWEI WATCH Ultimate, yeni Gelişmiş Golf Sahası özellikleri ve geliştirilmiş Keşif Modu ile birlikte, akıllı saatlerde paradigma değiştiren teknolojileri ve birinci sınıf işçiliği birleştirerek maceraperestler için "Yeni Nesil Macera" ruhunu somutlaştıran yeni bir yeşil renk sunuyor. Yeni Green Edition, estetiğe uygun güzel bir beyaz-yeşil renk ikilisi sunmak için daha karmaşık bir üretim süreci gerektiren özel bir çift renkli nano-teknoloji seramik çerçeve getiriyor.

Yepyeni gelişmiş Golf Sahası Modu, oyun mesafesi, atış mesafesi, AI Caddie ve daha fazlası dahil olmak üzere meraklılar için hassas analizler ve bilgiler sunar. Yeni Expedition Route Import özelliği ise HUAWEI Health uygulaması ile entegre olarak kullanıcıların rotaları içe aktarmasına olanak tanıyor.

Buna ek olarak, HUAWEI'nin giyilebilir cihazları, en son sağlık teknolojisi yeniliklerini ve spor izleme özelliklerini daha da geniş bir kitleye erişilebilir kılmak için her zaman hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor.





HUAWEI WiFi 7 BE3

HUAWEI, yeni BE3 router'ı ile WiFi 7 teknolojisinin sunduğu ultra hızlı internet deneyimini kullanıcılarla buluşturuyor. Tüm evi kapsayabilen gücü ve 3,6 Gbps hız performansı ile BE3, internetin yoğun kullanıldığı evlerde ve iş yerlerinde WiFi 6'ya göre %30 oranında daha stabil bağlantı sağlıyor.

WiFi 7 teknolojisinin sunduğu 6 GHz bandı desteği ve geniş bant kapasitesi, yüksek performans gerektiren işlemler için ideal bir çözüm sunuyor. 8K video akışı, oyunlar ve büyük dosya transferleri gibi zorlu işlemler, BE3 ile kesintisiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

BE3, aynı anda birden fazla cihazın bağlanmasını destekleyerek evler ve iş yerleri için pratik bir çözüm sunuyor. Gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatılan cihaz, WPA3 şifreleme ve HUAWEI HomeSec teknolojisi sayesinde ağınızı dış tehditlere karşı koruyor.

Kullanıcı dostu arayüz ve HUAWEI AI Life uygulaması, BE3'ün kurulumunu ve yönetimini oldukça basit hale getiriyor. Uygulama üzerinden ağınızı kolayca yönetebilir ve güvenlik ayarlarını optimize edebilirsiniz. Ayrıca, misafir ağ oluşturma ve ebeveyn kontrolü gibi özelliklerle ağınızı kişiselleştirmek mümkün.