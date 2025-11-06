HUBrica Hızlandırma Programı, "Demo Day" etkinliğinde stratejik işbirlikleri oluşturma fırsatı

Halkbank ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent işbirliğiyle yürütülen HUBrica Hızlandırma Programı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde düzenlenen "Demo Day" etkinliğiyle sona erdi. Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım "Eğitimler, mentörlük oturumları, yönetici buluşmaları ve HUBrica söyleşileriyle girişimcilerimiz yalnızca teknik ve finansal destek almakla kalmadı, aynı zamanda iş modellerini geliştirme ve stratejik işbirlikleri oluşturma fırsatı da yakaladı" dedi.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise "Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz yerelden globale vizyonuyla, girişimcilerimizi yalnızca yerel değil, küresel başarılarla buluşturmak için çalışıyoruz. HUBrica da bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği etkinlikte, FinTek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren 9 yenilikçi girişim, mentörlük sürecinin ardından projelerini sundu.

Demo Day etkinliğinin açılışında konuşan Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım, HUBrica'nın girişimcilere güçlü mentörlük ağı ve kapsamlı eğitimlerin yanı sıra uluslararası işbirliği yapma ve yatırım alma fırsatları sunduğunu belirterek, girişimcilerin küresel ölçekte söz sahibi olacak projeler geliştirmesine katkı sağlamayı ve Türkiye'nin büyüme yolculuğuna değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım, dünya genelinde girişimlerin yaklaşık yüzde 1'inin "unicorn" seviyesine ulaşabildiğini aktararak, doğru stratejiler ve kararlı adımlarla başarıya giden yolun her zaman açık olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda girişimcilere seslenen Yıldırım, "Sizler ekonominin itici güçlerini temsil eden yenilikçi projelerinizle bu dönüşümün önemli bir parçasısınız. Cesaretle ilerlediğiniz bu yolda Halkbank olarak daima yanınızda olacağımızın altını çizmek isterim." diye konuştu.

Yıldırım, Halkbank'ın farklı yaş düzeylerinden ve çeşitli meslek gruplarından girişimcilere sağladığı finansal desteklere değinerek, girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya devam ettiklerini, HUBrica Demo Day'in bu yolculuğun önemli duraklarından olduğunu söyledi.

Yürüttükleri 2. dönem hızlandırma programına devam eden 9 girişimin 3 aylık yoğun bir süreci tamamlayarak finale ulaştığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eğitimler, mentörlük oturumları, yönetici buluşmaları ve HUBrica söyleşileriyle girişimcilerimiz yalnızca teknik ve finansal destek almakla kalmadı, aynı zamanda iş modellerini geliştirme ve stratejik işbirlikleri oluşturma fırsatı da yakaladı. Bu süreçte girişimcilerimize, müşteri ilişkilerinden değer önerisi geliştirmeye, iş ve gelir modeli oluşturmaktan sunum tekniklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim desteği sağladık. Satış ve pazarlamadan hukuki süreçlere kadar pek çok alanda mentörlük imkanı sunduk. Ayrıca bankamızın üst düzey yöneticileriyle yapılan buluşmalarda girişimciler, deneyim paylaşımı ve stratejik işbirliği fırsatlarını değerlendirme şansı buldular.

Bugün sahne alacak dokuz girişim, HUBrica'nın yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere rehberlik etme, onların büyüme yolculuğuna stratejik katkılar sunma ve küresel rekabet gücüne ulaşmalarını destekleme hedeflerini somutlaştırmaktadır. Halkbank olarak, programa dahil olan girişimlerin ilerlemelerine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ve her birine fikirlerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla 100 bin lira tutarında ödül vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

"HER YIL ORTALAMA 15 GİRİŞİME YATIRIM YAPMAYI PLANLIYORUZ"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise amaçlarının FinTek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel ölçekte rekabet edilebilecek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümlerin doğmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Dikbaş, HUBrica program çağrısına 192 girişimin başvurduğunu, bu başvurular arasında 49 girişimcinin jüri karşısında sunum yaptığını ve titizlikle yürütülen çok aşamalı değerlendirme süreci sonunda 9 girişimin programa kabul edildiğini kaydederek, süreç boyunca girişimcilerin değer önerisi, gelir modeli, finansal yönetim gibi başlıklarda eğitimler aldığını dile getirdi.

HUBrica programının stratejik bir vizyonun ürünü olduğunu ifade eden Dikbaş, "İTÜ ARI Teknokent olarak uzun yıllardır sektörel odaklı programlar geliştiriyor, otomotiv, enerji ve şimdi de finans alanında güçlü işbirlikleriyle girişimcilik ekosistemine sürdürülebilir katkılar sunuyoruz." dedi.

Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu kurduklarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ekosistemine sunduğumuz destekleri daha da derinleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla İTÜ ARI Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu kurduk. İki hafta önce SPK'den onayını aldık. Yaklaşık 25 milyon dolar büyüklükte olan bu fon, tohum öncesi ve tohum aşamasındaki teknoloji odaklı girişimlere yatırım yaparak onların büyüme ve küreselleşme yolculuklarını hızlandırmayı hedefliyor. Biz özellikle girişimcilik ekosisteminde fikrin ve tohumun peşindeyiz. Tohum, girişim fikri, fikir aşaması yatırım yapabilmenin en önemli noktası.

O kapsamda biz de bu 25 milyon dolarlık fonu tüm bu dikey programlarımız başta olmak üzere özellikle paydaşlarla yürüttüğümüz programlarda girişimlerimizi desteklemek üzere kullanacağız. Her yıl ortalama 15 girişime yatırım yapmayı, potansiyeli yüksek girişimlere de devam yatırımlarını sağlamayı planlıyoruz. Bu adım yalnızca bir yatırım hamlesi değil, İTÜ ARI Teknokent'in girişimcileri fikir aşamasından yatırıma, yatırımdan globale taşıyan bütüncül yapısını tamamlayan çok önemli bir eşik olacak."

HUBrica'nın girişimcileri küresel başarılara ulaştırma vizyonlarının yansıması olduğunu dile getiren Dikbaş, "İTÜ ARI Teknokent olarak, kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz yerelden globale vizyonuyla, girişimcilerimizi yalnızca yerel değil, küresel başarılarla buluşturmak için çalışıyoruz. HUBrica da bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak hayata geçirildi." şeklinde konuştu.