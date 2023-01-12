Hububat ve bakliyat sektöründen 216 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat

Türkiye'de üretilen hububat ve bakliyat ürünleri, 216 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye ulaştırıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2021 yılında 9 milyar 146 milyon 823 bin dolar ihracat yapan hububat ve bakliyat sektörü, geçen yıl ise ihracatını yüzde 25,4 artırdı.

Bu sayede ülke ekonomisine 11 milyar 473 milyon 748 bin dolarlık girdi sağlayan sektör temsilcileri, Türkiye'de üretilen hububat ve bakliyat ürünlerini geçen yıl 216 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye ulaştırdı.

SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ PAZARI IRAK

Türk hububat ve bakliyat ihracatçıları bu dönemde en fazla ihracatını 2 milyar 333 milyon 556 bin dolarla Irak'a gerçekleştirdi.

Irak'ı 708 milyon 767 bin dolarla ABD, 562 milyon 903 bin dolarla Suriye takip etti.

MERCİMEĞİN İHRACATI YÜZDE 115 ARTTI

En fazla ihracatı buğday unu, bitkisel yağlar, bisküvi-pasta, şeker ve şeker mamullerinde yapan sektörde mercimekteki dış satım dikkati çekti. Bir önceki yıla göre ihracatı yüzde 115 artan mercimekten 494 milyon 934 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörlerindeki ihracatın her yıl arttığını ve sektörün ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Türk ürünlerinin dünyada beğenilerek tüketildiğini ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüz yaşam için hayati öneme sahip. İnsanların sağlıklı beslenmesi açısından tarım ürünlerine ihtiyaç var. Türkiye burada bir rol üstleniyor. Türkiye'deki ürünler hem kaliteli hem lezzetli. Bu özellikleriyle Türk ürünleri dünyada önemli talep görüyor. Bu durum ise ihracat rakamlarına yansımaktadır. Sektörümüzün geleceği açık ve gittikçe ihracat rakamlarımızı yükselteceğiz."