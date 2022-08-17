Hububat ve bakliyatta üretim artıyor

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatında artış serisi sürüyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 artış ile 181.5 milyon dolara çıkarken, hububat sektörünün Türkiye geneli temmuz ayı ihracatı ise, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 31.6 artışla 845 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, ABD ve Cezayir oldu. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, olumsuz bir sürü unsur olmasına rağmen 2021 yılının beşinci ayından bu yana İHBİR'in aylık büyüme trendinin devam ettiğini söyledi.İHBİR'in temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla ABD, Yemen ve Irak oldu. Birlik; temmuz ayında ABD'ye yüzde 31.26 artışla 21.7 milyon dolar, Yemen'e yüzde 498.5 artışla 14.2 milyon dolar, Irak'a ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 düşüşle 13.2 milyon dolar ihracat yaptı. Yıllık bazda, İHBİR'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke arasında 305.4 milyon dolarla ABD ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 204.1 milyon dolarla Irak, üçüncü sırada ise 112 milyon dolarla Almanya yer aldı.Mal grupları olarak bakıldığında, birlikte en fazla ihracat; 44.3 milyon dolarla diğer gıda sınıflarında gerçekleşirken, şeker ve şeker mamulleri 41.7 milyon dolarla ikinci sırada, 30.1 milyon dolarla pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı. Türkiye geneli hububat sektörü ocak-temmuz dönemi ihracatında ise, Irak 1 milyar 251 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Irak'ı 380.6 milyon dolar ihracatla ABD ve 320.3 milyon dolarla Suriye izledi.Temmuzda, Türkiye hububat sektörünün en fazla ihracat yaptığı ürün grubu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 artış 2 milyar 429 milyon dolarla pastacılık ürünleri oldu. Değirmencilik ürünlerinin ihracatı 1.87 milyar dolar, bitkisel yağ ihracatı da 1.85 milyar dolar oldu. AB üyesi ülkelere yapılan ihracat ise, 2022 yılı Temmuz ayında Hububat Sektörü genelinde 54.6 milyon dolar olurken; 2022 yılının ilk 7 ayında aynı ülke grubuna yapılan ihracat ise 552.6 milyon dolar olarak gerçekleşti.İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, ciroyu çok ciddi etkileyecek olumsuz bir sürü unsur olmasına rağmen, 2021 yılının beşinci ayı itibarıyla İHBİR'in aylık büyüme trendinin devam ettiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı ve hububat ve bakliyatta birçok üründe üretimin yasaklanmış olmasına rağmen yükseliş trendini kaybetmediklerinin altını çizen Taycı, "Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin lojistik avantajı ve tedarik zincirlerinin değişiminin Türkiye lehine olması. Biz; üreticimiz ve ihracatçımız olarak şu anda yurtdışına mal sattığımız, raflarına girdiğimiz her ülkede kalıcı olmak için faaliyetler yapmalı, bu ülkelere gidip dağıtım kanallarını iyi tespit etmeliyiz" dedi.