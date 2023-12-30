Hububatta gelir koruma sigortası tüm illerde uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılında Konya'da pilot olarak uygulamaya başladığı Gelir Koruma Sigortası artık ülke genelindeki bütün üreticileri kapsayacak. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerin, Gelir Koruma Sigortası yaptırarak yüzde 60 devlet prim desteğinden faydalanabilecek. Ekmeklik ve makarnalık buğday üreticilerinin geliri hasattan sonra sigorta edilen gelirin altına düşmesi durumunda aradaki fark devlet destekli Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından üreticilere ödenecek. TARSİM, 2024 yılı için önemli düzenlemeleri içeren bir kararı da hayata geçiriyor. Bu kapsamlı değişikliklerle birlikte TARSİM, tarım sektöründeki üreticilerin güvenliğini artırmayı ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesini amaçlıyor. Bitkisel ürün sigortasında dolu, don, fırtına ve sel riskleri için yapılan prim indirimleriyle birlikte çift poliçe indirimleri devam edecek. Ayrıca, bitkisel ürün sigortasında hasar dosyası açılmamış olanlara yönelik özel indirim uygulamaları da dikkat çekiyor. Sera sigortasında ise teminat kapsamındaki risklerde yapılan güncellemeler ve ek destekler, sera sahiplerini olası kayıplara karşı daha güvende hissettirecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortalarında tarife fiyatlarında yapılan indirimlerle birlikte toplu poliçe avantajlarına da vurgu yapılıyor. Ayrıca, tarım sigortalarına yönelik genel şartlarda ve tarife talimatlarında yapılan değişiklikler, çiftçilere sağlanan prim indirimlerinin devam edeceğini gösteriyor. TARSİM, 2024'te tarım sektöründeki risklere karşı daha kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturuyor.