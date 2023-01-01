Hükümet şimdi de emeklilerin yüzünü güldürecek

Asgari ücretliden sonra memur ve emekli maaşlarının düzetilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Memurlara ve emekliye enflasyon rakamlarının üzerinde zam verilmesi planlanıyor. AK Parti, TBMM'nin önümüzdeki hafta tekrar çalışmaya başlaması ile birlikte EYT, asgari ücrete işveren desteği ve sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi arka arkaya son derece önemli düzenlemeleri gündeme getirecek. Bunlar arasında emeklilere ilişkin de üç önemli düzenlemenin yer alması bekleniyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:Ocak ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşlarındaki artış da ortaya çıkacak. Bu oranın yüzde 16-17 civarında olması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşük bulduğu ve ilgili kurumlara emekliye refah payı verilmesi için çalışma yapılması talimatı verdiği belirtiliyor. Refah payı ile birlikte emekli maaşlarında en az yüzde 30 bir artış olacağı öngörülüyor. Bu rakamın üstüne çıkılıp çıkılamayacağına da bakıldığı ve yüzde 40'lara varan bir artışın bile gündeme gelebileceği belirtiliyor.Emekli maaşlarındaki artışlara paralel olarak en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündemde. Halen 3 bin 500 lira olan bu rakamın 5 bin-5 bin 500 lira bandına çekilebileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin de yasa ile yapılması gerekiyor. Ocak ayının ilk haftasında en düşük emekli maaşını düzelten yasanın Meclis'ten geçmesi bekleniyor.Emeklilerle ilgili üçüncü önemli düzenleme ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesi olacak. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma da yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyelerle ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Halen 1100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.