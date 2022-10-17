Hükümetten e-ticaret rekabeti için yeni adım

Hükümet, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına e-ticaret kanununda yaptığı düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'nin bu adımına karşı harekete geçti. Rekabet Kanunu'nda yapılacak yeni bir düzenleme ile Türkiye'de tekel olan uluslararası firmaların Rekabet Kanunu'na tabi olması sağlanacak. Düzenleme ile pazara yeni giren yerli firmaların uluslararası tekel karşısındaki dezavantajları da ortadan kaldırılacak. Ticaret Bakanlığı, 1994'ten bu yana yürürlükte olan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler içeren taslak kanun teklifi hazırlayarak, sektörün görüşüne sundu. Kanun değişikliği teklifinde en dikkat çekici madde, yurtdışı merkezli olan ya da Türkiye'de yerleşik olmasa bile yerleşik vatandaşa hizmet veren Trendyol, Hepsiburada gibi uluslararası firmaların Rekabet Kanunu kapsamına alınması oldu. Yıllık gelirleri, hitap ettikleri kullanıcı sayılarına bakılarak, "önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler" tespit edilecek.