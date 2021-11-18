Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek



Başvuru için nereye gideceğim?

Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na. Bu testle prim ödenip ödenmeyeceği belirleniyor.



Yarı zamanlı, çalışanlar bu kapsama giriyor mu?

GSS'liler bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların primleri işsizlik fonundan karşılanıyor.



Borcumu yapılandırdığım andan itibaren devlet hastanelerine gidebilir miyim?

GSS prim borcu olanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabiliyor.