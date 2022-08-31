Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla etkinliklere güçlü katılım sağlıyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, bu yıl TEKNOFEST'te iki bayramın bir arada yaşandığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılının törenlerle kutlandığını söyledi.

Ağustos ayının Türkiye için bayramlar, zaferler ayı olduğuna işaret eden Dere, "Malazgirt'ten Otlukbeli'ne, Çaldıran'a, Mohaç'a kadar ağustos ayında birçok zafer kazandık. En son 100 yıl önce Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Zafer Bayramı'nı kutlamaya başladık. Bu sene de 100. yılını idrak ediyoruz. Aynı zamanda da Samsun'da TEKNOFEST'in beşincisini yapıyoruz." dedi.