Hürjet Kayseri’de üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın daveti ile Kayseri'ye geldiğini belirtti.

MUAZZAM ATILIM YAPTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 22 yılda üretim atılımı gerçekleştirdiğini vurgulayan bakan Kacır, "Bu muazzam atılımın öncü şehirlerden birisi Kayseri oldu. Yeni OSB'leri Kayseri'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek, organize sanayi bölgeleri için yapacakları yatırım ve hizmetleri anlattı.

"HÜRJET BU YILIN SONUNDAN İTİBAREN KAYSERİ'DE ÜRETİLECEK"

Yüzyıllık aradan sonra yeniden TOMTAŞ'ın Kayseri'de vücut bulduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet'in Kayseri'de üretileceği müjdesi vererek, şunları söyledi: "Türkiye'nin iftihar vesilelerinden Hürjet inşallah bu yılsonundan itibaren Kayseri'de üretiliyor. İşte Kayserili 10 sanayici bir araya geliyor, KİM'i kuruyor. Kayseri'de katma değer üretiyor. İşte ASPİLSAN yeni nesil bataryaların üssü olarak Kayseri'de yatırımlarını sürdürüyor. Yüzlerce, binlere sanayicimiz yeni yatırımlarını bizlerden talep ediyor. Kayseri'nin heyecanını, Kayseri'nin coşkusunu, Kayseri'nin inancını, inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız. İnşallah Kayseri'nin sanayicileri, Kayseri'nin yatırımcıları, Kayseri'nin müteşebbisleri, Türk milletinin tarihteki bu asil rolünü yeniden oynamasında öncüleri olacak diye ümit ediyorum. Bizler her zaman sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin yanınızdayız. Çok kıymetli belediye başkanımızla, değerli valimizle, milletvekillerimizle Kayseri'ye hizmet etmek için hazırız ve kararlıyız. İnşallah önümüzde yerel seçim var. Bu yerel seçimler sonrasında hizmetin, projenin, temponun hızını Kayseri'de arttırarak, yola devam edeceğiz. Bu duygularla sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a, kıymetli belediye başkanımızı da sizlere emanet ediyorum."

"HAVACILIK KAYSERİ'DE UKDE KALMIŞTI"

TOMTAŞ'ın uçak parçası üreteceği hakkında bilgiler veren TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise "Burada tarihi bir an yaşıyoruz. 1925 yılında Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkla ilgili çok önemli çalışmalar yapılmıştı. Kayseri'de ilk uçak fabrikamız TOMTAŞ, 1925'te resmi işlemler yapılıp, 1926 yılında açılmıştı. Çok kısa süre sonra kapandı. Kayseri'nin içerisinde bir ukde kaldı. Havacılık serüveni hep konuşuldu" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır'a Hürjet'in maketi hediye edildi.