IBF’de gıda ve tarımın geleceği masaya yatırılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİ- AD EXPO, bu yıl 19'uncu kez kapılarını açıyor. Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı olan MÜSİAD EXPO'da ticari diplomasi alanında birçok etkinlik de düzenlenecek. Söz konusu etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası İş Forumu (IBF) ise bu yıl "Gıda güvenliği ve Neslin Muhafazası" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Mezkûr ana tema çerçevesinde, 'gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar' ele alınacak ve yine gıda güvenliği kadar önem arz eden "gıdanın güvenilirliği ve besinlerin insan nesline etkileri" konuları tartışılacak. Aynı zamanda, 'helal ve temiz gıdanın neslin muhafazasındaki önemi' konusunun da işleneceği zirvede gerçekleşecek panel ve oturumlar, sorunlara çözüm önerileri getirecek.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IBF Başkanı Erol Yarar, "26'ıncısını yapacağımız uluslararası iş forumunun bu seneki başlığı çok güncel bir başlık esasında Gıda Güvenliği, Ukrayna ve Rusya savaşından sonra dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi ve dünyanın aç kalmayla karşı karşıya kaldı" dedi. Gıda güvenliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Yarar, "Gıda güvenliğinin yanında neslin muhafazası dediğimiz iki önemli kavramı dünyada ilk defa bir araya getirdik. Çünkü dünyada bir taraftan açlık korkusu var, bir taraftan da beslendiğimiz gıdaların neslimizi tehlikeye attığı çok büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Hem bitkiler bozuluyor, hem hayvan nesli bozuluyor, hem de bunlarla beslenen insanların hormonel yapıları sıhhatleri bozuluyor ve nesiller giderek farklı bir insan türüne dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu. "Gıda güvenliği gibi bir iktisadi kavramı, doğa olaylarını değil, bunun yol açacağı riskleri değil, mevcut geliştirilen gıdaların insan nesline getireceği tehlikelere kurandan ilham alarak ayetler eşliğinde, peygamber efendimizin hadisleri eşliğinde bazı deliller getirerek, önemli çözümler önereceğiz" diyen Yarar, şöyle devam etti: "Daha sonra da bu çok önemli bir konu olduğundan sadece gün boyu yapacağımız panellerle değil, 6 ay sonra Konya'da gerçekleştireceğimiz IBF Türk-Arap İş Zirvesi ile yine uzmanlarla işleyerek gündemde olmasını sağlayacağız."Küresel anlamda iktisadi ve siyasi yapıların değişikliğe uğramaya başladığı dönemlerde safları sıklaştırmanın her zamankinden daha da önemli olduğunu anlatan Yarar, "Dolayısıyla hem uluslararası iş forumunun toplantısına katılmak hem de MÜSİAD EXPO'ya fiilen katılmak, hem siyasi hem iktisadi hem iş adamları cephesi açısından çok önemli bir gündem oluşturuyor" dedi. "Önümüzdeki süreç dünyanın yeniden şekilleneceği bir süreç, dünyada kartlar yeniden karılıyor" diyen Yarar, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını kaydetti. Yarar, şöyle devam etti: "Bu kartlar karılırken ülkemizin çok önemli ve stratejik bir konumu var. Dolayısıyla MÜSİAD'ın kurulduğu 32 yıl öncesinden farklı bir MÜSİAD'la farklı bir rol üstlenmiş durumdayız. Dolayısıyla hem MÜSİAD üyelerimizin bu şuur ve bilinçle MÜSİAD etkinliklerine katılması hem de Türkiye'nin liderliğinde dünya iktisadını yönlendirmede MÜSİAD faaliyetleri artık etkin bir rol alacaktır. Bunun bilinci içinde hepimizin olmasını hem üyelerimizden hem de MÜSİAD'ı sevenlerden bekliyoruz."MÜSİAD tarafından 1995 yılında kurulan IBF (International Business Forum-Uluslararası İş Forumu), 25 ülkenin iş dünyasından iş insanlarının katıldığı, yılda bir yapılan kongre ve beraberindeki ticari faaliyetlerle bir araya gelinen, uluslararası bir platform görevi görüyor. Müslüman coğrafyayı birleştiren "Global İş Ağı" kurulması ilkesinden yola çıkılarak kurulan platform, ülkeler arasında ekonomik bağlar kurulmasını, sürdürülebilir iş birliği modellerinin oluşturulmasını, iletişimin güçlendirilmesini ve sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasını ilke ediniyor.İslam aleminin dünyanın en fakir milletlerini oluşturduğunu anlatan Yarar, "Bu fakirliğe söz ile dur demek mümkün değil. Öncelikle İslam ülkeleri arasındaki ticareti geliştirmemiz gerek" dedi. İslam ülkeleri birbirleriyle ticaretlerinin toplam ticaretlerinin yüzde 10'unu aşmadığına dikkat çeken Yarar, "Bundan petrol ve doğalgazı çıkardığımızda yüzde 5'in altına düşüyor. Dolayısıyla İslam ülkeleri batı ve gelişmiş ekonomilerin iktisadi yapılarına bağımlı haldeler. Bunu çözebilmek için İslam ülkelerinin öncelikle birbirlerini tanıması ve birbirleriyle ticaretlerini geliştirmesi gerekiyor. MÜSİAD EXPO, bunu ortadan kaldırabilmek için uluslararası en önemli ve sürekli olarak yapılan tek faaliyet" ifadelerini kullandı.