İç fındık ihracatı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, yaklaşık 689 bin ton kabukluya tekabül eden iç fındık ihracatının rehavete kapılmadan doğru analiz edilerek, sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, nadide bir ürün olan Türk Fındığının tüketiminin artırılmaması halinde ilgili tüm kesimler büyük sıkıntılarla karşılaşabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Başta ihracat olmak üzere genel fındık tüketiminde artış sağlanmasına büyük önem veriyoruz. 2021 ihracatının rekor seviyede gerçekleşmesi aslında memnuniyet veren beklediğimiz bir sonuçtu. Dış ve iç tüketimde tonaj artışı sağlanması gelecek açısından sektörün ve üreticilerimizin garantisidir."

BİLGİLENDİRMEDEKİ DOĞRULUK

Yüksek tonajdaki ihracatın ancak üretim, yani rekolte artışı ile sağlanabileceği gerçeğini hiç unutmadan Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan 2021 ürünü rekoltesi konusundaki tartışmaları da hatırlatan Sevinç, "Her kesimin kendi konumunu ve tahmin yapabilme kabiliyetini tekrar gözden geçirmesi çok büyük önem arz ediyor. Fındık İhracatçı Birlikleri olarak, sektörü ve devleti bilgilendirme görevini yerine getirirken şartlar ne olursa olsun asla hatalı bilgi vermediğimiz bir kez daha tescil edilmiştir" dedi.

PİYASAYA FINDIK ARZI KESİNTİYE UĞRAMAMALIDIR

2021'deki yüksek rekolte ile ihracat rekoruna ulaşıldığını, 2022 yılında da bu artışın devam etmesini beklediklerini vurgulayan KFMİB Başkanı Sevinç "2022 rekoltesi ile yeni rekorlar kırmaktan şüphe duymuyoruz. Bu yıl ürünü için henüz çok erken olmakla beraber hava şartları şimdiden mükemmel geçiyor. Bu yeni bir rekorun habercisi olacaktır. Özellikle elinde stok bulunduran başta TMO olmak üzere tüm kesimleri, piyasaya fındık arzının kesintiye uğratılmasının bütün paydaşların aleyhine olacağı konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

ÜRETİCİYE GÜVENİMİZ TAMDIR

Elde edilen bu başarıların sürdürülebilmesinin öncelikle ve özellikle üretim alt yapısına bağlı olduğunu tekrarlayan Edip Sevinç; "Üretim alt yapısını gerçekleştiren fındık üreticilerimizin şimdiden yeni ürün için bahçelerinde gerekli bakım, ayıklama ve kış gübrelemesi gibi konularda etkin çalışmalar yapmaları gerekiyor. Son yıllardaki gelişmelere bakıldığında, üreticilerimizin bu bilinç ile hareket edeceklerine olan güvenimiz tamdır. Bu noktada başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kesim ve kurumların da gerekli ikaz ve teşviklerde bulunması, sektörümüzün ve ülkemizin menfaatine olacağı tartışma götürmeyecek bir gerçektir" şeklinde açıklamasını tamamladı.