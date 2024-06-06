İç hatta biletlerin yüzde 80’i 2.000 TL olacak

Uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacak" dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılması sağlanarak teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirten Uraloğlu, işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını ifade etti. Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1.413 başvuru yapıldığını aktardı. Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu, hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu vurguladı.