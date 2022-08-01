IC İçtaş: Akkuyu nükleer projesindeki fesih kanunlara aykırı

İçtaş, Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin sözleşme feshinin kanunlara, sözleşmeye ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, kararın projenin gecikmesine neden olacağını duyurdu. IC İçtaş İnşaat A.Ş.'nin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında Rosatom ortaklı Rus Titan-2 şirketiyle yüzde 50-50 eşit oranda hissedar olduğu, T2-IC Ortak Girişim AŞ proje işvereni Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi'ni 22 Temmuz 2019 tarihinde imzaladığının kaydedildi. Yazılı açıklamada "Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin hukuksuz fesih bildirimi kapsamında verdiği talimat çerçevesinde sahadaki işler durdurulmuş, on binlerce çalışanımız mağdur edilmemeleri adına ücretli izne gönderilmiştir" denildi.