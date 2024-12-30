İç pazarda yerlilik oranı artmalı

Türk otomotiv sanayicilerinden üretim ve ihracat uyarısı geldi. Sektörün çatı kuruluşu Otomotiv Sanayi Derneği'nin Başkanı Cengiz Eroldu, 2025'te Türkiye'nin aşınan üretim rekabetçiliğini güçlendirmek ve mevcut tesisleri korumak için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Eroldu, şunları kaydetti:"Avrupa'nın en önemli ihracat pazarımız olduğu düşünüldüğünde, Avrupa'daki potansiyel pazar daralması sebebiyle oluşabilecek araç fazlasının Türkiye pazarına kaydırılma olasılığını ciddi bir risk olarak görüyoruz. Öte yandan, Avrupa pazarlarındaki daralma ve âtıl üretim kapasitesi, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında düşüşe neden olarak üretimimizi olumsuz etkileyebilir. Avrupa'nın, ihracatımızdaki yüzde 70'lik payı dikkate alındığında, bu risklere karşı proaktif önlemler almak büyük önem taşıyor. İhraç pazarlarında yaşanan bu dalgalanmaların etkisini azaltmak için iç pazarda yerli araçların payını artırmamız gerekiyor."