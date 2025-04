İçerik üreticileri için global işbirliği fırsatları sunan yeni girişim: StayLoop.co

Turizm sektörü ve influencerlar, buluşma noktasını buldu. Sık seyahat eden içerik üreticileri için geliştirilen StayLoop.co, ulaşım, konaklama ve restoran başta olmak üzere seyahat edilen noktalardaki hizmet markalarını ve influencerları aracısız şekilde tek bir platformda buluşturuyor. 9 yıldır faaliyet gösteren global influencer pazarlaması ajansı Stay Influence'ın girişimi olan Stay Loop, 18 ülkede edindikleri deneyimlerle "barter" iş modeline yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

"MARKALAR VE İNFLUENCERLAR ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ"

Markalar ve influencerlar arasında işbirliği fırsatları yarattıklarını söyleyen StayLoop.co Kurucusu Orhan Beyazıt konuya ilişkin, "Dijital dünya, işbirlikleri için zaman ve maliyet açısından büyük bir avantaj barındırıyor. Ancak özellikle sık seyahat eden içerik üreticilerinin işbirliği yaparken kendi ülkelerindeki markalar ile kısıtlı kalması, dezavantaj yaratıyor. Biz de tam bu noktada devreye girerek seyahat edilen destinasyonlardaki markaları, hedef kitlesinin bulunduğu ülkelerdeki influencerlarla buluşturuyoruz. Influencerların yolculuklarını işbirliği fırsatlarına dönüştürerek hizmetlerini ve hikayelerini potansiyel müşterilerine kendi dillerinde sunma şansı yaratıyoruz" diyerek platformları hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Buna göre Stay Loop'ta marka ve içerik üreticisi olarak iki farklı profil oluşturma seçeneği bulunuyor. İçerik üreticisi olarak kayıt olan kullanıcılar, kendi profillerini oluşturarak yakın zamanlarda gerçekleştirmeyi planladıkları seyahatlerini profillerindeki planlayıcıya kaydediyor. Ardından gidilecek ülkede hizmet veren markalar durumdan haberdar ediliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen marka profesyonelleri, içerik üreticilerinin profillerini inceleyerek onlara doğrudan ulaşabiliyor. Aynı zamanda içerik üreticileri de gidecekleri destinasyonlardaki markaları görüntüleyerek iletişime geçebiliyor.

"YAZILIM FİKRİMİZİ PROJELEŞTİREREK BİR DÖNGÜYÜ KIRDIK"

Platformlarının çıkış hikayesini paylaşan Orhan Beyazıt, "Stay Loop'un temelini, 9 yıldır faaliyet gösteren global influencer pazarlama ajansımız Stay Influence oluşturuyor. 18 ülkede edindiğimiz deneyim sayesinde, geniş bir uluslararası influencer ağımız var. Bu süreçte Türkiye'ye gelen yabancı influencerlar, konaklayabilecekleri otelleri, merkezimiz olan Dubai'den diğer ülkelere giden influencer da barter yapabilecekleri otelleri bizden talep ediyordu. Adeta bir döngüye dönüşen bu durumu çözmek için yazılım fikrimizi projelendirerek kısa sürede B2B bir platforma dönüştürdük" açıklamasını yaptı.

Orhan Beyazıt, "Influencerlar artık seyahatlerinden önce hangi markaların işbirliği anlaşmalarına açık olduğunu kolayca görebilecek. Oteller, havayolları, restoranlar, araç kiralama şirketleri veya aktiviteler için markalarla tek tek görüşmek yerine, zaman ve efor kaybı yaşamadan iş birliklerini yönetebilecek. Aynı şekilde, turizm sektöründeki markalar da hangi influencerların hangi tarihlerde bölgelerine geleceğini izleyebilecek ve onların ihtiyaçlarına yönelik iş birliklerini platform üzerinden doğrudan gerçekleştirebilecek" dedi.

"İKİ HAFTADA İLK KULLANICILARIMIZI PLATFORMA DAHİL ETTİK VE İLK SEYAHAT ROTASI DENEYİMİ DE YAŞANDI"

Girişimlerinin tohum aşamasında olduğunun altını çizen Stay Loop Kurucusu Orhan Beyazıt, "İki hafta gibi çok kısa bir sürede ilk kullanıcılarımızı platforma dahil etmeye başladık. Henüz tanıtım çalışmalarına başlamamamıza rağmen, yüzlerce global influencer, şimdiden bekleme listemize kayıt oldu. Bu da platforma duyulan ihtiyacın ve ilginin büyük olduğunu gösteriyor" şeklinde konuşarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Stay Loop'u sektörün en büyük problemlerine çözüm sunan bir platform olarak her zaman daha ileriye taşımaya kararlıyız. Nitekim 27 Mart'ta 1 milyondan fazla takipçiye sahip ünlü İngiliz travel hesabı olan ve Voyage Provocateur adıyla bilinen Marta, StayLoop.co ile ilk seyahat deneyimini yaşadı. Uzun süredir Türkiye'yi seyahat etmek isteyen Marta, seyahat planını StayLoop.co profili üzerinden oluşturdu. İçeride bulunan markalarımız için de bir deneyim fırsatı sunan bu seyahat, uçak, VIP transfer, otel ve restoran hizmeti sunanların ilgisini çekti. Çok kısa sürede bu seyahatin her adımına entegre olmuş bir marka zinciri oluştu. Marta'ya ise sadece uçuş saatini beklemek kaldı. Seyahat boyunca da kendisini yalnız bırakmadık ve her adımı takip etmeye gayret gösterdik. Çünkü bu bizim için de bir test oldu. Her şey planladığımızdan çok daha iyi gerçekleşti. Hem markalarımızdan hem de Marta'dan aldığımız dönüşler, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi."

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"