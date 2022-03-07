İçişleri Bakanlığında kadın personel artıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2016'da 32 olan kadın kaymakam sayısı 2022 itibarıyla 101'e yükseldi.

Emniyet hizmetlerindeki kadın personel sayısı aynı dönemde 15 bin 38'den 24 bin 413'e, jandarma hizmetlerindeki kadın subay, astsubay sayısı 709'dan 2 bin 229'a, sahil güvenlik hizmetlerindeki kadın subay, astsubay sayısı ise 16'dan 101'e çıktı.

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde 2016'da 422 kadın personel görev yaparken, 2022 yılında kurumdaki kadın çalışan sayısı 3 bin 116'ya yükseldi.

AFAD Başkanlığında aynı dönemdeki kadın personel sayısı 967'den 1057'ye çıktı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğündeki kadın personel sayısında artış sürüyor. 2016'da 3 bin 614 olan kadın personel sayısı 2022 itibarıyla 4 bin 470'e yükselmiş durumda.

Ayrıca, bağlı kuruluşlardaki gibi bakanlığın genel idare hizmetleri sınıfında çalışan kadın personel sayısı da arttı.

Bu sınıfta 2016'da 7 bin 995 kadın personel bulunuyorken, bu yıl itibarıyla 12 bin 351 kadın personel görev yapıyor.