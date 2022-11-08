İcra daireleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi

İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, yıllık gelen dosya sayısı 100 bin ve üzeri illerde, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi ve bakanın onayıyla yetki çevresi de belirlenmek suretiyle başkanlığa bağlı bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek.

İcra daireleri başkanlığına, birinci sınıf olmuş, icra daireleri başkan yardımcılığına ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından atama yapılacak.

İcra daireleri başkanlığında her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, buna dair kayıt ve arşivlerin tutulduğu büro oluşturulacak. Büroda, bakanlık tarafından yeteri kadar icra personeli ve diğer personel görevlendirilecek. İcra daireleri başkanlığının teklifi üzerine de bakanlık tarafından görevlendirme yapılabilecek.

İcra ve iflas dairelerini daimi gözetim ve denetim altında tutacak, icra ve iflas dairelerinin idari işlerine bakacak, bu dairelerinin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak icra daireleri başkanlığı, icra ve iflas dairelerine gelen takip ve diğer işlerin, daireler arasında eşit ve adil dağıtılması, kalitenin artırılması, etkin, hızlı ve verimli bir iş ortamının sağlanması amacıyla bakanlıkça belirlenen tevzi kriterlerini uygulayacak.

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda lisanslı yediemin depolarını denetleyecek icra daireleri başkanlığı ise adalet müfettişleri tarafından denetlenecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış ve sonuçlandırılmamış işlemler, yürürlük tarihinden önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

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