İcra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulama 29 adliyede daha başlayacak

SÜREÇ İLE İLGİLİ ONLİNE EĞİTİMLER VERİLİYOR

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara çocuk teslimi ve çocukla ilişki kurulması süreciyle ilgili on-line ve yüz yüze eğitimler veriliyor.

Adalet Bakanlığının çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler, artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor.

Bu ebeveynler, adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz başvurarak belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor.