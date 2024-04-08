ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer kimdir?

Gökalp İçer, ICRYPEX'in yönetim kurulu başkanıdır. 1982 yılında doğan Gökalp İçer'in çocukluk ve gençlik yılları aynı zamanda memleketi olan İzmir'de geçmiştir. Askeriye olan merakı küçük yaşlarda başlayan Gökalp İçer, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Piyade Teğmen olarak görev yapan İçer, Komanda Temel Kursu eğitimini tamamlamıştır. 1. Komanda Kol K. olarak, İç Güvenlik Bölgesi ve Sınır Ötesinde üç yıl boyunca hizmet vermiştir.

Askeri başarılarının ardından 2007 senesinde ordudan ayrılmıştır. Finans sektörüne ilgisi olan İçer, bu ilgisinin peşinden giderek 2008 senesinde Forex piyasalarında Trader olarak finans kariyerine adım atmıştır. Bu adımın ardından farklı menkul değerler şirketlerinin FX departmanlarında dealerlık, eğitmenlik, takım liderliği gibi pozisyonlarda çalışmalarını sürdürmüştür. Yüksek Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği alanında tamamlayan İçer, ardından Yeditepe Üniversitesi Finansal Ekonomi Doktora programına başlamış ancak doktora eğitimini tamamlamamıştır.

Trader/Trade Analyst olarak bir menkul değerler şirketinde üç sene çalışmasının ardından, Mart 2016 ile Ekim 2017 tarihleri arasında Reel Kapital Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonunda görev almıştır. Nisan 2018'de ise Türkiye'nin önde gelen kripto para platformu ICRYPEX Bilişim A.Ş.'yi kurmuştur.

İnsana değer söylemini prensip olarak benimsediklerini ifade eden İçer, Türkiye'deki kripto para sektörünün büyüme potansiyeline inanmaktadır. Yenilikçi ve güvenilir altyapısıyla bilinen ICRYPEX, Türkiye'nin yanı sıra global çapta da hızla büyüme kat etmektedir. Londra, Toronto ve Dubai'de ofisi bulunan firma, Latin Amerika kıtasında Brezilya'da, Afrika kıtasında ise Güney Afrika bölgesinde varlığını genişletmektedir. ICRYPEX, 2024 senesinin sonuna kadar global çapta ses getiren bir kripto para borsası olmayı hedeflemektedir.