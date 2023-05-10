İdari para cezalarına yüzde 25 indirim

Milyonlarca vatandaşın yol, köprü geçiş gibi idari para cezalarını süresinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak. Tahsilatlar Genel Tebliği'ne göre, idari para cezaları için zamanaşımı, tutarına göre kademeli olarak uygulanacak. Buna göre 10 bin liradan az cezalar için 3 yıl olan zamanaşımı, 10 bin-20 bin arasında olanlar için 4 yıl, 20 bin-50 bin arasında olanlar için 5 yıl, 50 bin liranın üzerinde olanlar için ise 7 yıl olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği dün yayımlandı. Tebliğle idari para cezaları için genel usul kanunu olan Kabahatler Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. İdari para cezalarının gelir kaydı, ödeme süresi ve yeri ile takibine ilişkin hususların yanı sıra idari para cezalarında indirim ve taksitlendirmeye, tahsil zamanaşımı ve ölüm halinin cezaya etkisine, tahsilatların aktarılması, iade işlemleriyle diğer hususlara yönelik açıklamalar da düzenlemede yer aldı. Ayrıca, genel bütçeye gelir kaydedilecek idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödeneceği yerler arasına vergi daireleri de dahil edildi. Böylece, idari para cezaları, cezayı veren idarelerin muhasebe birimlerine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, mal müdürlüklerine ve vergi dairelerine ödenebilecek. Tebliğ 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.