Ideathon Fikir Yarışması için başvurular alınmaya başlandı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik gençlerin fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla Ideathon Fikir Yarışması düzenliyor. "Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz?" sorusuna yenilikçi ve kapsayıcı çözüm fikirlerinin aranacağı yarışma için başvurular 13 Ocak 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Ideathon Fikir Yarışması'nı, sürdürülebilir bir çevre yaklaşımıyla karbon salınımını azaltacak ve finansal kapsayıcılığı arttıracak inovatif ürün ve hizmetler geliştirilmesine katkı sağlayacak fikirlerin ortaya çıkması için düzenleyen Kuveyt Türk, başvurular tamamlandıktan sonra ön değerlendirmeyi 19 Ocak 2021 tarihine kadar yapacak. Kabul edilen adaylara 20 Ocak'ta Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi verilecek ve 22 Ocak'ta da Ideathon finali gerçekleştirilecek. Yarışma sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 9 bin TL, üçüncüye ise 6 bin TL nakit ödülün verileceği Kuveyt Türk Ideathon'da, finale kalan ilk 10 takımın her bir üyesini ise sürpriz hediyeler bekliyor.

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, "Kuveyt Türk olarak kendimizi tüm paydaşlarımıza değer katan kurumsal sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak tanımlıyor, faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkiyi en az düzeyde tutmayı, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ana bileşenleri arasında görüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızda da sürdürülebilirlik yaklaşımımızı projelerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Sürdürülebilirliği, topluma değer katan ve bu topraklarda kazandığını bu topraklar için faydaya dönüşten bir yaklaşımla ele alıyor, toplumsal ve kültürel değerleri muhafaza etmeyi önemsiyoruz. Tıpkı doğamız ve çevremiz gibi toplumumuzun geçmişten gelen tüm değerlerini sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Bu gayeye ulaşmak için gençlerin farklı bakış açılarıyla ve fikirleriyle bankacılığa yeni bir soluk getirebileceğine inanıyoruz. Gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri yarışmalar düzenlemenin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda ikincisini düzenlediğimiz Ideathon Fikir Yarışması gençler için eşsiz bir deneyim olacak. Yenilikçi fikirleriyle finans dünyasına sürdürülebilirlik alanında değer katmak isteyen tüm gençlerimizi Kuveyt Türk Ideathon'a davet ediyoruz" dedi.

Kuveyt Türk Ideathon'a, sınıf ayrımı olmaksızın tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Adaylar, https://toptalent.co/kuveyt-turk-ideathon adresini ziyaret ederek Kuveyt Türk Ideathon Fikir Yarışması'na katılım sağlayabiliyor.

KUVEYT TÜRK HAKKINDA

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye'de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye'de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye'de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 441 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya'daki iştiraki KT Bank AG'yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, "Değerlerimizle büyüyoruz" stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.