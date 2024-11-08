idefix’te ’Şahane Kasım’ başladı!

Tüm dünyada en önemli alışveriş festivallerinin olduğu dönem olan Kasım ayı, idefix'in "Şahane Kasım" kampanyasını da müşterileri ile buluşturuyor. Müşterilerine ev rahatlığında ve işyeri molalarında birkaç tıkla alışverişlerini tamamlayabilme rahatlığını sağlayan idefix, "Şahane Kasım" kampanyası ile elektronikten modaya, kitaptan anne bebeğe, kozmetikten süpermarkete birçok kategoride şahane indirimler sunuyor.

ELEKTRONİK - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ KATEGORİSİNDE ŞAHANE İNDİRİMLER

Alışveriş severlerin ihtiyacı olan, uzun süredir hayalini kurdukları ya da hediye etmek istedikleri binlerce ürünü uygun fiyat avantajlarıyla alabilecekleri idefix'in "Şahane Kasım" kampanyası kapsamında elektrik, elektronik ve küçük ev aletlerinde çok özel indirimler sunuyor. idefix Plaklarda %80'e varan, seçili küçük ev aletlerinde %15' e varan, seçili saç şekillendirme aletlerinde %18' varan ve televizyonlarda %5' e varan indirim fırsatlarıyla müşterilerinin yüzlerini güldürüyor. Cep telefonu, konsol ve aksesuarlarda da sepette sürpriz indirimler idefix'te müşterilerini bekliyor.

"ŞAHANE KASIM" KİTAPSEVERLERİ DE DÜŞÜNÜYOR…

idefix, yeni ve çok satan, ders ve sınav, çocuk ve yabancı dilde kitap kategorilerinde birçok kitapta özel fiyatlarla okuyucuları bekliyor.

SÜPERMARKET, KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM KATEGORİSİNDE ÖZEL FIRSATLAR…

Sevdiklerinize hediye edebileceğiniz parfümler, saatler ve kozmetik ürünlerinde kampanya kapsamında avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor. Süpermarket kategorisinde temizlik ürünlerinden çay ve kahveye kadar ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünlerde sepette avantajlı fiyatlar alışveriş tutkunlarını bekliyor. Moda ve kozmetik kategorisindeki özel fırsatlarla tarzınızı yansıtmanın yanı sıra, sevdiklerinize güzel sürprizler yapabilirsiniz. Şahane Kasım fırsatlarını kaçırmamak ve ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için idefix.com ve idefix uygulamasını yakından takip edebilirsiniz!