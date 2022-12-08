Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İflas dalgası vurdu! Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor: Yılın zirvesi görüldü
Giriş Tarihi: 8.12.2022 16:17 Son Güncelleme: 8.12.2022 16:18

İflas dalgası vurdu! Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor: Yılın zirvesi görüldü

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, ard arda gelen iflas haberleriyle gündemdeki yerini koruyor. Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ise ülkede iflas eden şirket sayısının kasımda bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Kasım ayındaki iflas başvuruları, bir önceki yılın aynı dönemine göre 23 artarak 808’e yükseldi.

AA
İflas dalgası vurdu! Avrupa’nın en büyük ekonomisi alarm veriyor: Yılın zirvesi görüldü

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede kasım ayına ilişkin şirket iflas trenleri raporunu açıkladı.

İFLAS BAŞVURULARI 808'E YÜKSELDİ

Rapora göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları Kasım 2021'e göre yüzde 23 artarak 808'e yükseldi.

Açıklamada, Enstitüsü'nün bir ay önce ekimde 722 iflas başvurusu bildirdiği hatırlatılarak, kasımda yılın en yüksek aylık verisine ulaşıldığı kaydedildi.

ALMANYA İFLAS BATAĞINDA

Bununla birlikte, mevcut iflasların, uzun vadeli bir karşılaştırmada hala düşük kaldığına yer verilen açıklamada, resmi istatistiklere göre, 2015-2019 yılları arasında kasım ayında ortalama 1007 ortaklık ve şirketin iflas ettiği belirtildi.

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, iflasların şimdiye kadar birçok kişinin beklediğinden daha temkinli bir şekilde geliştiğini belirtti.

İTHAL EDİLEN BİRÇOK ARA MAL DAHA PAHALI HALE GELİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.

ALMAN EKONOMİSİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Kovid-19 krizi birçok sektör için önemli iş kayıplarına neden olduktan sonra, enerji krizi, malzeme eksikliği ve yüksek enflasyon aylardır Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
İflas dalgası vurdu! Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor: Yılın zirvesi görüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA