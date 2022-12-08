İflas dalgası vurdu! Avrupa’nın en büyük ekonomisi alarm veriyor: Yılın zirvesi görüldü

ALMANYA İFLAS BATAĞINDA

Bununla birlikte, mevcut iflasların, uzun vadeli bir karşılaştırmada hala düşük kaldığına yer verilen açıklamada, resmi istatistiklere göre, 2015-2019 yılları arasında kasım ayında ortalama 1007 ortaklık ve şirketin iflas ettiği belirtildi.

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, iflasların şimdiye kadar birçok kişinin beklediğinden daha temkinli bir şekilde geliştiğini belirtti.