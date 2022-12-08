İflas dalgası vurdu! Avrupa’nın en büyük ekonomisi alarm veriyor: Yılın zirvesi görüldü

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede kasım ayına ilişkin şirket iflas trenleri raporunu açıkladı.
İFLAS BAŞVURULARI 808'E YÜKSELDİ
Rapora göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları Kasım 2021'e göre yüzde 23 artarak 808'e yükseldi.
Açıklamada, Enstitüsü'nün bir ay önce ekimde 722 iflas başvurusu bildirdiği hatırlatılarak, kasımda yılın en yüksek aylık verisine ulaşıldığı kaydedildi.
ALMANYA İFLAS BATAĞINDA
Bununla birlikte, mevcut iflasların, uzun vadeli bir karşılaştırmada hala düşük kaldığına yer verilen açıklamada, resmi istatistiklere göre, 2015-2019 yılları arasında kasım ayında ortalama 1007 ortaklık ve şirketin iflas ettiği belirtildi.
IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, iflasların şimdiye kadar birçok kişinin beklediğinden daha temkinli bir şekilde geliştiğini belirtti.
İTHAL EDİLEN BİRÇOK ARA MAL DAHA PAHALI HALE GELİYOR
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.
ALMAN EKONOMİSİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR
Kovid-19 krizi birçok sektör için önemli iş kayıplarına neden olduktan sonra, enerji krizi, malzeme eksikliği ve yüksek enflasyon aylardır Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor.